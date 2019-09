Ferrari | prima vittoria in carriera per Leclerc con il lutto al braccio

Buona la prima in F1 : Leclerc trionfa. È il più giovane vincitore di sempre con la Ferrari : Charles Leclerc, su Ferrari, ha vinto il Gp del Belgio, 13/a prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Spa, conquistando la sua prima vittoria in carriera e la prima stagionale per le Rosse. Secondo posto per Lewis Hamilton e terzo per Valtteri Bottas, su Mercedes. ”È un sogno che avevo fin da bambino, ma si è realizzato in un week end davvero difficile. Abbiamo perso un amico, voglio dedicare la mia prima ...

Formula 1 - Charles Leclerc vince il Gp del Belgio : prima vittoria della Ferrari del 2019 : Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Spa-Francorchamps. È la sua prima vittoria in carriera. Il monegasco ha vinto in volata su Lewis Hamilton, secondo, poi Valtteri Bottas, terzo. Quarto l'altro Ferrarista

La prima di Leclerc e Ferrari : trionfo nel Gp del Belgio davanti a Hamilton e Bottas : Il pilota monegasco vince il suo primo gran premio e lo dedica all’amico scomparso ieri, prima stagionale per le Rosse

Gp Belgio - Leclerc trionfa (in volata) su Hamilton Prima vittoria Ferrari nel 2019 : Successo del monegasco della Ferrari dopo una corsa tutta di testa dall’inizio alla fine con l’eccezione del pit stop. Terzo posto per Bottas, quarto Vettel

LIVE F1 - GP Belgio : prima vittoria di Leclerc e della Ferrari nel 2019 : Vince Leclerc per un soffio su Hamilton, terzo Bottas poi vettel Albon Perez Kvyat Hulkenberg Gasly e Stroll, questi i piloti a punti. Si ritira nelle battute finali Norris che era quinto! Peccato...

Ferrari Spa-ventosa! Gioco di squadra e prima vittoria : Vettel si sacrifica e tiene a bada Hamilton - Leclerc trionfa in Belgio : La Ferrari trova la prima vittoria stagionale con Charles Leclerc che taglia per primo il traguardo del Gp di Spa: Vettel (4°) si sacrifica per tenere a bada Hamilton che chiude secondo davanti a Bottas Finalmente Ferrari! La pausa estiva fa bene alla scuderia di Maranello che si presenta a Spa in grande spolvero: doppietta nelle 3 sessioni di libere e in Qualifica, con Charles Leclerc che parte dalla pole position e domina la gara del Gp ...

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : Ferrari all’attacco. Leclerc vuole la prima vittoria in carriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DELLA GARA DI OGGI (DOMENICA 1° SETTEMBRE) LE PREVISIONI METEO DELLA GARA DI OGGI ORARIO D’INIZIO E COME VEDERE IN DIRETTA TV LA GARA DI OGGI LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL Belgio 2019 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ANTHOINE HUBERT MORTO IN F2 VIDEO TERRIBILE INCIDENTE IN FORMULA DUE L’ANALISI DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc: “CONTENTO PER LA POLE, MA NON ...

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : la gara dalle 15.10 - Ferrari a caccia della prima vittoria con Leclerc! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO D’INIZIO E COME VEDERE IN DIRETTA TV LA gara DI OGGI COME VEDERE LA gara GRATIS E IN CHIARO SU TV8 LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL Belgio 2019 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ANTHOINE HUBERT MORTO IN F2 VIDEO TERRIBILE INCIDENTE IN FORMULA DUE L’ANALISI DELLE QUALIFICHE CHARLES LECLERC: “CONTENTO PER LA POLE, MA NON SONO STATO PERFETTO…” SEBASTIAN VETTEL: ...

A Spa prima fila tutta Ferrari - Leclerc in pole : La breve pausa estiva ha fatto bene alle Ferrari, che a Spa-Francorchamps, un circuito 'amico', ha rispolverato prestazioni degne degli anni d'oro, monopolizzando la prima fila nel Gp del Belgio e con ottime prospettive per la gara. La ciliegina sulla torta e' la pole straordinaria di Charles Leclerc, il quale con il tempo di 1'42''519 ha rifilato ben sette decimi a due 'maestri' come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, che hanno un po' faticato ...

Gran Premio di F1 del Belgio - prima fila tutta Ferrari : Leclerc in pole davanti a Vettel - poi Hamilton e Bottas : Incredibile doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1. La prima fila si colora di rosso con la pole position di Charles Leclerc in 1’42”519 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di 748 millesimi. Per il monegasco è la terza pole in carriera, tutte conquistate in questa prima stagione con la Ferrari. Alle spalle dei due Ferraristi in seconda fila ...

F.1 - Gp del Belgio - Prima fila Ferrari : pole per Leclerc : La Ferrari ha conquistato la Prima fila del Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Charles Leclerc ha conquistato la pole position, fermando il cronometro sull'1:42.519: ha relegato sette decimi di secondo al suo compagno di squadra, Sebastian Vettel, e al cinque volte iridato Lewis Hamilton. Quarto tempo per Valtteri Bottas, che completa quella che sarà una seconda fila tutta Mercedes.Le parole dei ...

Spa territorio Ferrari : prima fila tutta rossa in Belgio - splendida pole per Leclerc : Leclerc si prende una fantastica pole position a Spa: prima fila tutta rossa al Gp del Belgio Si torna finalmente a fare sul serio: a Spa le qualifiche del Gp del Belgio hanno regalato uno spettacolo fantastico. Dopo le prime due sessioni di qualifica, dominate da Leclerc, è proprio il giovane monegasco della Ferrari a festeggiare per una splendida pole position. Una prima fila tutta Ferrari: Vettel ha infatti chiuso la Q3 alle spalle del ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in terza posizione nel 470 dopo la prima giornata : Si è conclusa la prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2020, appuntamento di primo piano per il calendario velistico internazionale in corso di svolgimento (e non è una novità nel recente passato) nelle acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche a Tokyo 2020. Le condizioni ottimali del campo di regata hanno permesso il regolare svolgimento delle prove previste dal programma. La spedizione italiana guidata dal ...

F1 - Test Ungheria 2019 : la Ferrari in cerca di risposte su una pista poco amica prima della pausa estiva : Tutti in vacanza nel Circus della F1? Un attimo, parliamone. Il “Rompete le righe” ufficiale ci sarà l’8 agosto. prima, i team e i piloti della massima espressione dell’automobilismo mondiale sono attesi dai Test sulla pista teatro dell’ultimo round iridato: l’Hungaroring di Budapest. Il 6 e il 7 agosto sono i giorni designati: 16 ore fondamentali per andare a definire gli assetti e provare migliorie che ...