F1 | Gp Belgio | dare l’ordine di scuderia a Vettel in favore di Lecler era la cosa giusta

(Di domenica 1 settembre 2019) Che il Gp delfossevole alla Ferrari era risaputo. Conquistare però poi la vittoria in pista non è mai scontato ed è tutt’altra storia. Lavorando da vera squadra l’impresa può essere meno ardua e, in un GP in cui le Mercedes partivano dietro – anche se in gara non così tanto -, lastrategia e la collaborazione tra piloti poteva risultare fondamentale. E così è stato. Nella vittoria di Charlesc, c’è tanto di Sebastian. Se non era per il tedesco, a disposizione del team e pronto a battagliare con Hamilton e sacrificare anche la sua gara, forse l’inglese della Mercedes sarebbe riuscito a recuperare il giovane pilota della Ferrari e toglierli quella vittoria da tempo rincorsa. Forse la pausa estiva ha portato consiglio a Maranello, finalmente ci si è resi conto su quale pilota puntare. E l’occasione di centrare la prima vittoria stagionale era ...

