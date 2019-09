Berrettini-Rublev | Ottavi US Open 2019 | data | programma | orario e tv

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (31 agosto). Nadal e Zverev agli ottavi - Berrettini non si ferma e ora Rublev : E’ completo ora il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile dello US Open 2019 di tennis. Andiamo, dunque, ad analizzare l’esito dei match in programma della sesta giornata. Nadal E Zverev OK – Si parte dal n.2 del mondo Rafael Nadal. Il maiorchino non ha dato scampo al sudcoreano Hyeon Chung (n.170 del mondo). Con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 Rafa ha imposto la propria legge, staccando il biglietto ...