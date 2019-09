Anche Cagliari ko | Inter viaggia a pieno ritmo

Eros Ramazzotti - il taglio di capelli scatena gli utenti : "Vai a giocare Anche tu nel Cagliari?" : Eros Ramazzotti preso di mira dagli utenti del web: "Vai a giocare anche tu nel Cagliari?''. L'ex marito di Michelle Hunziker esibisce un taglio alla mohawk nella foto che lo ritrae insieme alla figlia Aurora. Lo scatto, pubblicato sul profilo Instagram della 22enne, cattura l'attenzione dei followe

Inter - contro il Cagliari si cerca continuità : presente Anche Zhang alla Pinetina : Vigilia di campionato per l'Inter, che domani affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena, nel match valido per la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dal successo importante ottenuto contro il Lecce per 4-0 e vogliono dare continuità ai propri risultati. Il club meneghino, inoltre, deve fare i conti con un nuovo capitolo relativo al caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha deciso di fare causa alla società nerazzurra, ...

Inter - Conte scatenato in conferenza : Icardi - il mercato - SAnchez e la sfida al Cagliari : “E’ un attaccante molto bravo nella finalizzazione e anche negli assist. E’ un giocatore importante che nelle ultime due stagioni sicuramente non ha fatto benissimo con lo United: arriva qui con grande entusiasmo e grande voglia di fare, quindi e’ il benvenuto”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte che commenta cosi’ l’acquisto di Alexis Sanchez alla vigilia ...

Calciomercato Inter : SAnchez potrebbe esordire contro il Cagliari - firma ormai vicina : Il Calciomercato dell’Inter è sempre più concentrato sull’acquisto di Alexis Sanchez. Secondo i rumors in arrivo dall’Inghilterra, più precisamente dall’edizione on line del Sun, il cileno è atteso in Italia a breve, forse già domani. L’affare è quindi in dirittura d’arrivo e fa di certo felice Antonio Conte, che affianca a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez un’altra freccia per iniziare la rincorsa alla Juventus campione d’Italia. Il belga in ...

Calciomercato Serie A - si muove la Sampdoria : attive Anche Torino e Cagliari - il Lecce cerca il colpaccio : Calciomercato – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si fermano qui. Trattative ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva Anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI - CONCERTO CAGLIARI/ Scaletta : c'è Anche Fiorello? : CONCERTO LAURA PAUSINI e BIAGIO ANTONACCI di CAGLIARI presso l'Arena Fiera. Ecco la Scaletta e le anticipazioni sul CONCERTO di oggi, 1 agosto 2019.

Vasto incendio in Sardegna - in provincia di Cagliari : intervenuti Anche 4 Canadair : Un Vasto incendio si è propagato oggi nelle campagne della provincia di Cagliari, costringendo alcune persone ad evacuare le proprie abitazioni. La situazione è peggiorata a causa del forte vento che ha soffiato sull'isola. Per domare gli incendi sono intervenuti anche quattro Canadair, oltre ai vigili del fuoco e il corpo della Forestale.Continua a leggere

Cagliari : in arrivo potrebbe esserci Defrel - piace Anche Rog : Il Cagliari è in ritiro e sta svolgendo la prima parte della preparazione ad Aritzo in Sardegna. Mister Maran ha a disposizione tutti gli effettivi, esclusi due elementi che non sono stati nemmeno convocati. Si tratta di Nicolò Barella e Diego Farias. Entrambi infatti sono sul mercato. Il primo ormai pare sempre più vicino all'Inter. Per lui i nerazzurri verseranno nelle casse della società rossoblù una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il ...