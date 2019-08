Vertice Pd-M5S-conte | Dem | passi avanti ma serve chiarimento

Conte da Mattarella - poi Vertice con M5s e Pd : “Sì a nuova legge su immigrazione e taglio parlamentari” : Il capogruppo Dem al Senato Marcucci: abbiamo fatto passi avanti, ora Conte porti al Colle una squadra di qualità. Verso un incontro Di Maio-Zingaretti

Governo - la diretta – Conte vede Mattarella. Poi tre ore di Vertice con M5s-Pd. I Cinque Stelle : “Da trivelle a inceneritori - direzione giusta”. Marcucci : “Ora il premier può fare squadra di qualità” : Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 Stelle per un vertice sul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte a colloquio con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente ...

Governo - terminato il Vertice Conte-Pd-M5S : "Fatti passi in avanti" : È terminato il nuovo vertice tra la delegazione del Pd, quella del Movimento 5 Stelle e lo stesso Giuseppe Conte. L'incontro era stato programmato per questa mattina alle ore 9:30, ma poco prima dell'inizio era stato rinviato alle 12. Nell'attesa di incontrare le delegazioni dei due partiti Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato.Il rinvio del vertice e il successivo colloquio tra Conte e Mattarella ha ...

Governo - Vertice Pd-M5s. Dem : “Passi avanti - serve chiarimento politico”. D’Uva e Patuanelli : “Intesa prima possibile” : Dalle tensioni tra partiti, ai tentativi di riprendere il dialogo per dare avvio al Conte 2. Tre ore è durato il nuovo vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Giuseppe Conte, dopo gli attacchi incrociati per gli ultimatum di Luigi Di Maio ai dem. “Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier insieme a Conte, abbiamo fatto ulteriori passi avanti e poi il premier ...

