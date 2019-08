US Open – Furia Medvedev durante il match con Lopez | vergognoso gesto nei confronti del

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Il tennista russo prima strappa via l’asciugamano al raccattapalle e poi lancia via la racchetta, prima di mostrare il dito medio al pubblico Comportamenti al limite della decenza, rabbia e unche è passato inosservato agli occhi dell’arbitro ma non a quelli attenti delle telecamere. Lapresse Daniilnon ha certamente brillato per signorilità nelcontro Feliciano, vinto con il risultato di 7-6 (1) 4-6 7-6 (7) 6-4 al termine di una maratona risolta in quattro set. Il russo ha infatti prima strappato via di mano l’asciugamano ad un raccattapalle, lanciando poi la propria racchetta lontano come segno di frustrazione. Ricevuto il warning dall’arbitro e i fischi dal pubblico,ha risposto con il dito medio, sfuggito però al direttore di gara Damien Dumusois ma non alle telecamere, che lo hanno mostrato in video replay ...

