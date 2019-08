Salmonella | l' allarme del Ministero della Salute | hai comprato lo zenzero in polvere? Non

Rischio Salmonella - ritirato salame dai supermercati : l’allarme del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo, in via precauzionale, di Bocconcini di salame, marchio Azzocchi Roberto. Il lotto di produzione interessato dal richiamo è indicato con il codice 26 LSS, data di scadenza 12/11/2019. Si tratta di unità di vendita da 200 grammi conservati sottovuoto. Il ritiro è stato avviato per possibile Rischio microbiologico, a causa della presenza di salmonella risultata a seguito di specifici controlli. ...