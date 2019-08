L' isola dei Famosi | la confessione choc di Raz Degan | Pensavo sarei morto | feci

Amaurys Perez : "Non rifarei l'isola dei Famosi. Amici Vip? Vedremo" : Amaurys Perez, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, ha rivelato di essere un marito innamoratissimo della moglie Angela e dei suoi tre figli: Le soddisfazioni che mi danno loro non si possono descrivere. Dopo L’Isola dei Famosi mi sono reso conto che non posso stare troppo lontano da loro, anzi lì ho capito di essere ricco, anzi miliardario, perchè la vera ricchezza è l’amore dei figli. Il pallanuotista, a mente ...

isola dei Famosi - ex vincitore : “Ho partecipato per curare mia madre” : Raz Degan si confessa: perché ha partecipato all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi Raz Degan ha partecipato, e vinto, all’edizione andata in onda nel 2017 dell’Isola dei Famosi. L’ex fidanzato di Paola Barale, a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al reality show di canale 5, ha rivelato tra le pagine del Corriere della Sera il motivo che l’ha spinto ad accettare l’offerta ricevuta dalla ...

isola dei Famosi - Paola Perego : "È di Simona Ventura - chiunque la presenti sembra un ospite". Povera Marcuzzi : Un colpo basso quello inferto ad Alessi Marcuzzi da Paola Perego, durante il programma Incontri al Tramonto, visibile su Tim Vision. Durante la trasmissione infatti, Simona Ventura, seduta in prima fila tra il pubblico, ha posto alla collega una domanda: "Tu faresti dei reality che hanno lanciato al

Antonio Moriconi : probabile presenza nel cast dei single dell'isola delle tentazioni : La nuova edizione di Temptation Island Vip sta facendo parecchio discutere a causa della presenza 'ingombrante' di Er Faina all'interno delle sei coppie che prenderanno parte al viaggio dei sentimenti. Forse i siti di gossip si sono talmente concentrati su questo personaggio e sulle polemiche che ha suscitato sul web da far "dimenticare" gli altri partecipanti che sono già partiti per la Sardegna. Nonostante ciò, si vociferano i primi nomi dei ...

Alda D'Eusanio : 'Rifarei L'isola dei famosi se mi facessero parlare di più' : L'esperienza al noto reality Mediaset L'isola dei famosi ha certamente lasciato il segno nella carriera di Alda D'Eusanio. Alda, di professione conduttrice televisiva e giornalista, ha partecipato all'ultima edizione del programma in onda su Canale 5, la stessa che ha visto la vittoria di Marco Maddaloni. Un'esperienza professionale che Alda ha condiviso in particolar modo con Alba Parietti, che tuttavia non sempre è andata per il verso giusto. ...

LAMPEDUSA - PANICO 'FRANA' SU isola dei CONIGLI/ Video - turista ferito "sono un pirl*" : LAMPEDUSA, 'FRANA' provocata da turista arrampicato con caduta massi sui bagnanti dell'ISOLA dei CONIGLI, presso Tabaccara. Uomo ferito 'sono un pir..'

