Lega | Zaia | Tutti in strada pronti per la rivoluzione - VIDEO

(Di sabato 31 agosto 2019) Dall'invocare la piazza a parlare diil passo è stato brevissimo. A fare quel passo ci ha pensato una figura di rilievo della, il governatore della regione Veneto Luca, che dal palco della festa leghista a Conselve, alle porte di Padova, ha usato toni tutt'altro che tranquillizzanti. Anzi, assolutamente preoccupanti. Vi aspettoinper la. Le piazze devono essere piene. Ci vediamo prima a Pontida e poi a Roma.Le parole sono importanti e quelle pronunciate pubblicamente da un politico hanno un potere che si tende spesso a sottovalutare.parla senza mezzi termini di "" e se la richiesta di "pieni poteri" avanzata da Matteo Salvini non è stata sufficiente a far scattare più di un campanello d'allarme, ora il quadro dovrebbe essere più chiaro a.Quelle disuonano come parole eversive e potenzialmente davvero ...

