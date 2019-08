Inter | contro il Cagliari si cerca continuità | presente anche Zhang alla Pinetina

Caso Icardi - l'argentino va allo scontro totale : azione legale contro l'Inter : A poche ore dalla chiusura del mercato, prevista per le ore 22 di lunedì 2 settembre, il Caso Icardi esplode e si infittisce ancor di più, sforando nel legale: sì, perché l'ex attaccante dell'Inter ha deciso di avviare un'azione contro il club milanese chiedendo il reintegro nella rosa e il risarcimento del danno subito. Icardi-Inter, la fine di un amore In queste settimane non si è fatto altro che parlare del destino dell'argentino Icardi: dopo ...

Icardi - l’atto contro l’Inter : accuse pesantissime al club nerazzurro [DETTAGLI] : Sono giorni sempre più di tensione quelli tra Mauro Icardi e l’Inter, le richieste delle ultime ore dell’argentino sono state chiare, il reintegro in rosa ed un risarcimento da 1,5 milioni di euro. Il calciatore ha presentato un atto contro la società, le accuse sono pesantissime, Si parla di “atteggiamento discriminatorio” per vari motivi. “Ad inizio dell’attuale stagione e dopo che nel corso della stagione 2018/2019 al ...

CorSera : 41 prove contro l’Inter. Icardi chiama a testimoniare tutti i compagni : Sul Corriere della Sera altri dettagli sulla causa intentata da Icardi all’Inter. L’argentino si sente “gravemente discriminato e vessato” e chiede al club nerazzurro 1.501.500 euro di danni (il 20% del suo stipendio lordo di 7.507.500) e il reintegro a pieno titolo in squadra. 41 prove contro l’Inter Icardi elenca tutti i comportamenti vessatori di cui ritiene essere vittima. Produce 41 prove, tra documenti, video ...

Inter - Brozovic magico contro il Lecce : ora è un top player a tutti gli effetti : Chi ben comincia è a metà dell'opera: l'Inter ha asfaltato il Lecce all'esordio in Serie A mostrando gli effetti positivi della cura di Antonio Conte, già entrato di diritto nel cuore dei tifosi malgrado il suo passato da juventino (come giocatore prima e allenatore poi) inizialmente non lo aiutasse. A parte Vecino, che è apparso ancora imballato a causa dei precedenti carichi di lavoro alquanto pesanti, il resto della truppa nerazzurra ha ben ...

Grassani : “difficile prevedere se Icardi vincerebbe una causa per mobbing contro l’Inter” : Il Corriere dello Sport ha intervistato uno dei massimi esperti italiani di diritto sportivo. l’avvocato Grassani, sul caso Icardi e sulla possibilità che il calciatore faccia causa per mobbing all’Inter. «Diritti e doveri di società e calciatori sono sanciti dall’accordo collettivo che impone al calciatore di rendere al 100% delle proprie possibilità in favore del club che lo paga mentre quest’ultimo è tenuto a gestire l’atleta, ...

CorMez : Oggi incontro tra Giuntoli e l’Intermediario di Llorente per chiudere l’affare : Icardi sembra convinto nell’idea di voler restare all’Inter, scrive il Corriere del Mezzogiorno. E così il Napoli procede spedito su Llorente. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per chiudere la trattativa con l’ex Tottenham. Giuntoli incontrerà Frank Trimboli, intermediario della Base Soccer, che cura gli interessi dell’attaccante spagnolo. La visita di ieri all’Inter non era legata a questioni di mercato. Al ...

Inter - anche Zhang molla Icardi : ribadita la bocciatura nell'incontro alla Pinetina : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi, soprattutto perché siamo nell'ultima settimana di calciomercato. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, lo ha ribadito nel prepartita del match di esordio in campionato contro il Lecce. Il dirigente ha risposto per le rime alla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, che la sera prima a Tiki Taka aveva rivelato che qualcuno gli ...

Telenovela Icardi - incontro con la società nerazzurra : ecco la presa di posizione dell’Inter : Ad Appiano Gentile l’Inter ha incontrato Mauro Icardi: Zhang e Marotta hanno ribadito al centravanti argentino che è fuori dal progetto nerazzurro. Le parole di Wanda Nara di domenica sera avevano riaperto forse qualche spiraglio, ma la società Inter è stata ancora una volta chiara e categorica: Mauro Icardi è fuori dal progetto dell’Inter. Questo è ciò che la società nerazzurra avrebbe ribadito direttamente ...

Inter-Icardi - terminato l’incontro : l’esito e gli ultimi aggiornamenti : L’Inter ha conquistato tre punti convincenti nella gara di campionato contro il Lecce, esordio con il botto per la squadra di Antonio Conte che ha dominato con il punteggio di 4-0, i nerazzurri si candidano ad essere una seria candidata alla vittoria delle scudetto. Nel frattempo si è sbloccata la situazione legata all’arrivo di Alexis Sanchez, il cileno è atteso in Italia nelle prossime ore per legarsi al club nerazzurro ma a ...

Di Marzio : “Oggi incontro tra Wanda Nara e i vertici dell’Inter. Il Napoli ancora ci spera” : Nel pomeriggio incontro tra i vertici dell’Inter e Wanda Nara. moglie-manager di Icardi. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, scrive che nel pomeriggio dovrebbe esserci un incontro tra i dirigenti dell’Inter e Wanda Nara. Nei giorni scorsi la bella manager aveva ribadito come la volontà del marito fosse quella di rimanere in nerazzurro. Da qui la risposta secca di Marotta, il cui concetto verrà ulteriormente confermato ...

L'Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede : possibile incontro con Marotta e Zhang : In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il ...

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

