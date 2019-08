Incendi Amazzonia | “E’ una corsa contro il tempo | il WWF impegnato su più fronti in

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) È una vera e propriailquella in atto in queste settimane in: il pericolo da scongiurare è che vada in fumo una percentuale di foresta, appena il 5%, oltre al 20% già perduto, prima che si arrivi a un punto di non ritorno (tipping point) oltrepassato il quale la foresta amazzonica non sarà più in grado di contribuire alla regolazione del clima globale.ilanche per proteggere le comunità locali che vivono della foresta, soprattutto quelle che sono riuscite a avviare produzioni sostenibili senza distruggere la foresta primaria. L’urgenza è di impedire che glisi espandano ulteriormente, poiché la stagione secca, che rafforza il propagarsi delle fiamme, non è ancora finita. Il WWF sta lavorando per affrontare l’emergenza, insieme ai partner locali, per fermare glie assistere le comunità in crisi. Allo stesso...

