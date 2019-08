Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 31 agosto 2019) Gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe stato fermato dalla polizia: uno era armato di coltello e l’altro con uno spiedo da cucina

fisco24_info : Francia, aggressione a Lione: un morto e 8 feriti: Gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe… - red_ultima_ediz : Francia: un morto e sei feriti per aggressione con coltello - AltriMondiGazza : È di un morto e sei feriti in #Francia il bilancio di un'aggressione compiuta con armi da #taglio a #Villeurbanne, vicino a Lione. -