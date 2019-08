Due fratellini organizzano un mercatino per vendere un loro peluche | quello che accade

Morte in mare Due fratellini - lutto cittadino a Montesilvano : Pescara - Dopo la tragedia avvenuta nel mare di Ortona, in cui hanno perso la vita due fratellini Xu Zhen e Xu Jiaheng di 11 e 14 anni residenti a Montesilvano, il sindaco Ottavio De Martinis, interpretando il sentimento dell’Amministrazione Comunale e della comunità di Montesilvano per la tragica scomparsa dei bambini ha proclamato in segno di rispetto e di profondo cordoglio, il lutto cittadino nella giornata di oggi 16 agosto 2019. Si ...

Trapani : Due fratellini morti in incidente stradale - il padre in diretta Facebook mentre guidava : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...

