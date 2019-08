ClioMakeUp trasforma Giulia Penna in Ariana Grande

Fonte : vanityfair

(Di sabato 31 agosto 2019), all’anagrafe Clio Zammatteo, 36 anni e bellunese, la beauty influencer con oltre 1,277.897 iscritti su Youtube e 2,6 milioni di followers su Instagram, conduce come special guest di Vanity Fair una video masterclass trucco, la prima di una miniserie che ci regalerà insights imperdibili. Clio che dalla sua camera da letto di New York, undici anni fa, ha iniziato con i beauty tutorial quando YouTube ancora non era inflazionato da video amatoriali di wannabe influencer, ci ha raccontato che per lei, «il trucco è sempre stato divertimento, se ero triste da piccola passavo i miei dieci minuti di felicità con i pennelli da make-up in mano. Diventavo un’altra, tanto poi potevo lavare tutto via. È un gioco che per molte può essere anti-depressivo, un momento meditativo per dedicarsi a se stesse, per chiudere fuori il mondo e studiarsi. Mi rilassa molto. Sai quante spose ...