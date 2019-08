Ciclismo | Davide Cassani preoccupato per gli infortuni di Formolo e di Bettiol | “Non ci

Ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “Matteo Trentin sarà il capitano - percorso troppo duro per Elia Viviani” : Manca poco più di un mese al Mondiale 2019, in programma sul percorso britannico dello Yorkshire, e il commissario tecnico Davide Cassani sembra avere già molto chiara in testa la visione della propria Nazionale italiana. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il romagnolo traccia le linee da seguire per preparare al meglio la prova iridata, principale obiettivo stagionale dopo le ottime prestazioni della squadra azzurra in occasione degli ...

Ciclismo - Davide Ballerini passa ufficialmente alla Quick Step : “unirmi a questa squadra è davvero un sogno” : Il corridore italiano lascia l’Astana per sottoscrivere un contratto biennale con la Deceuninck-Quick Step Primo l’oro agli Europei di Minsk, adesso un nuovo contratto con la squadra dei propri sogni. Davide Ballerini esaudisce il proprio desiderio più grande, firmando un contratto biennale con la Deceuninck-Quick Step e lasciando così l’Astana. Felicità e soddisfazione nelle parole del canturino: “unirmi a questa ...

Ciclismo - doppio colpo italiano in casa Movistar : arrivano Dario Cataldo e Davide Villella nel 2020 : Doppia operazione di mercato in entrata per la Movistar che si è assicurata le prestazioni degli italiani Dario Cataldo e Davide Villella a partire dal 1° gennaio 2020. I due ciclisti tricolori, entrambi provenienti dal Team Astana, hanno firmato un contratto biennale con il team spagnolo che scadrà dunque alla fine della stagione agonistica del 2021. Cataldo è classe 1985, Villella classe 1991, entrambi scalatori che potranno rendersi molto ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Grande soddisfazione per gli Europei - ora andiamoci a prendere il Mondiale” : Non può nascondere la sua soddisfazione Davide Cassani, CT della Nazionale di Ciclismo italiana. Il bottino degli Europei 2019 è andato ben oltre le più rosee aspettative e ha sommerso di medaglie i nostri protagonisti. Merito di questa spedizione così scintillante è anche del selezionatore che, come spiega alla Gazzetta dello Sport, svolge un lavoro certosino per preparare al meglio i suoi ragazzi. “Il mio compito è scegliere e devo dire ...

Mercato Ciclismo – Colpo della UAE Emirates : ingaggiato con un biennale Davide Formolo : A partire dalla prossima stagione Davide Formolo sarà un nuovo ciclista del Team UAE Emirates: il campione italiano ha firmato un biennale “Dalla prossima stagione Davide Formolo sarà un ciclista del team UAE Emirates“. Con una nota comunicata ufficialmente dal team emiratino, è stato annunciato il passaggio di Davide Formolo dalla Bora-Hansgrohe al team UAE Emirates. Il campione d’Italia in carica cambierà squadra a fine ...

Ciclismo - Europei 2019. Davide Cassani : “Gli azzurri hanno fatto qualcosa di eccezionale : sono un uomo fortunato” : Domenica bestiale per l’Italia che ha dominato gli Europei 2019 di Ciclismo, Elia Viviani ha conquistato la medaglia d’oro nella prova in linea grazie a una prestazione stellare in quel di Alkmaar. Gli azzurri hanno fatto corsa dura fin dall’inizio, il veneto è riuscito ad attaccare insieme ad Ackermann e a Lampaert imponendosi poi nella volata a due col belga. La nostra Nazionale si conferma dunque ai vertici del movimento ...

Ciclismo - Davide Cassani sugli Europei 2019 : “Abbiamo una squadra composta da uomini forti - pronti a tutto” : Da domani si comincerà a fare sul serio. Gli Europei 2019 di Ciclismo su strada, che si terranno questa settimana (7-11 agosto) ad Alkmaar (Olanda), saranno uno degli appuntamenti in cui la Nazionale azzurra del Commissario Tecnico Davide Cassani vuol far bene. Una rassegna quella orange che metterà in palio 13 titoli considerando le cronometro e le prova in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. Suscita la curiosità di tutti ...

Ciclismo - Davide Ballerini : “Io alla Deceuninck - ho realizzato un sogno. Devo meritarmi la convocazione per i Mondiali” : Ognuno di noi cresce con un sogno nel cassetto. Uno sportivo, poi, vive seguendo le imprese, le gesta del proprio idolo, del propri campioni, cresce con l’ambizione di poter far parte, un giorno, della propria squadra preferita. Non accade molto spesso, bisogna anche meritarselo, com’è successo a Davide Ballerini, prossimo al passaggio nel 2020 con la formazione numero uno al mondo, la corazzata belga della Deceuninck-Quick Step. La ...

Ciclismo - Davide Cassani attacca Rolling Stone : “Poco rispetto nei confronti dei ciclisti morti in strada” : “Quando ce vo‘ ce vo‘”. E’ il caso di Davide Cassani. Il CT della Nazionale italiana di Ciclismo, particolarmente sensibile al tema della sicurezza stradale per i ciclisti, si è scagliato contro la rivista Rolling Stone, in merito a un articolo scritto dall’edizione italiana nel quale si critica il comportamento dei ciclisti in strada. Ecco che Cassani ha risposto piuttosto duramente a quanto è stato ...

VIDEO Ciclismo - Test Event Tokyo 2020 : alla scoperta del percorso olimpico con Davide Cassani e la Nazionale italiana : Il risultato questa volta è la cosa che conta di meno. La Nazionale italiana di Ciclismo ha dominato in lungo e in largo il Test Event su strada in chiave Tokyo 2020: sul circuito olimpico si è imposto Diego Ulissi davanti al campione tricolore Davide Formolo. L’obiettivo della squadra guidata da Davide Cassani era però quello di raccogliere più informazioni possibili sul percorso a Cinque Cerchi, sul quale il prossimo anno si assegneranno ...

Ciclismo - test event Tokyo 2020 : doppietta Italia! Diego Ulissi in solitaria - secondo Davide Formolo : Si è conclusa in maniera trionfale per l’Italia il test event olimpico per quanto riguarda la prova in linea maschile di Ciclismo su strada: sul percorso dal Musashino-no-mori Park al Fuji International Speedway, per un totale di 180.2 km, distacchi abissali all’arrivo, ma soprattutto doppietta italiana: in Giappone trionfa Diego Ulissi, che completa la prova in 4:50:53 e giunge da solo al traguardo. L’unico a non arrivargli ...