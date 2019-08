Ancelotti a Sky | “Per 60 minuti non abbiamo fatto bene | alla fine siamo stati sfortunati”

Ancelotti a Sky : “Il Napoli non ha fatto una prestazione sufficiente” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della gara contro la Juve Partita strana, come la giudica? «Non positiva, perché abbiamo fatto un’ora non bene. Nonostante il 3 a 0 l’abbiamo raddrizzata, ma non sarebbe cambiato molto sulla prestazione del Napoli comunque fosse finita, a mio parere non è stata sufficiente» Lozano ha cambiato il Napoli? «È cambiata la partita perché sul 2 a 0 la Juve ha ...

Davide Ancelotti a Sky : “Cercheremo di fare densità in mezzo per arginare CR7” : Il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita di Juve-Napoli: Che partita sarà oggi? «Siccome Ronaldo ha giocato molto accentrato nella prima di campionato, cercheremo di fare densità in mezzo. Queste sono le indicazioni di massima» Lozano? «Mi ha colpito la sua umiltà. A livello tecnico è un giocatore molto veloce che con gli spazi può diventare devastante. È chiaro che deve abituarsi ai ...

Sky – Ancelotti : “Campo difficile - ambiente ostile - da rivedere i meccanismi difensivi molto bene gli attaccanti” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli ha parlato nel post partita di Fiorentina – Napoli partita finita con un rocambolesco 3-4 ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole : Il valore di questi 3 punti per il Napoli? “Vittoria importante su un campo da sempre ostico per il Napoli, ambiente ostile, nei primi venti minuti la Fiorentina ci ha pressati alti e noi siamo andati in affanno in difesa, dobbiamo migliorare nei meccanismi ...

Mister Condò torna a fine agosto con Ancelotti. Il giornalista rinnova con Sky fino al 2021 : La collaborazione tra Paolo Condò e Sky Sport prosegue. Il giornalista triestino ha prolungato il suo contratto con la piattaforma satellitare fino al 2021.Approdato alla pay-tv quattro anni fa, Condò si allinea in questo modo al ciclo dei diritti in corso per il campionato di Serie A e la Champions League.prosegui la letturaMister Condò torna a fine agosto con Ancelotti. Il giornalista rinnova con Sky fino al 2021 pubblicato su TVBlog.it 17 ...

Sky – Incontro Ancelotti-De Laurentiis. C’è la sensazione che il Napoli segua altre piste in segreto : Sembra ad un punto morto il mercato del Napoli in questo momento, dopo il fallimento dell’affare Pépé. Secondo quanto riporta Sky nello speciale dedicato al calciomercato, ci sarebbe stato oggi un Incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti per fare il punto sulla situazione. “Il Napoli vuole fare un colpo in attacco, oggi De Laurentiis ha incontrato Ancelotti. James Rodriguez è sotto osservazione, Icardi è la ...

Sky – Modugno a Kiss Kiss Napoli : “Inizia a vedersi il lavoro di Ancelotti - il campo darà le risposte” : Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato hai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcuni commenti sul calciomercato condotto dalla società di Aurelio De Laurentiis: “Non escludo un lavoro del Napoli su nomi ancora tenuti nascosti, il calciomercato implica scenari protetti dalla segretezza, com’è giusto che sia, strategicamente parlando. Son venuti fuori tanti nomi, trattative complesse, facile pensare ...

Sky – Ancelotti : “Gara ordinata e intelligente contro i campioni d’Europa - finiamo la preparazione con il sorriso - sul mercato c’è voglia da parte di tutti” : Carlo Ancelotti, dopo la grande vittoria per 3-0 contro il Liverpool in amichevole a Edimburgo è intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: “Vittoria un po’ inaspettata, è stata una gran bella partita, approcciata con la giusta mentalitá Avevamo caricato molto, ora abbiamo finito il ciclo senza infortunati e la squadra comincia a star meglio. Abbiamo giocato una gara intelligente, senza pressare inutilmente, siamo ...

Ancelotti a Sky : “Il risultato interessa poco - stiamo provando il pressing alto - Verdi sta bene - decide con la società” : Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’amichevole contro la Cremonese, conclusa con il risultato di 3-3. Le sue parole a Sky Sport : “E’ stata una partita dove il risultato ci interessava poco, stiamo lavorando duramente, dobbiamo smaltire un grande carico di lavoro. Abbiamo provato il pressing offensivo e abbiamo rischiato diverse ripartenze degli avversari. Gaetano è un giocatore sul quale si può contare. Dobbiamo ...

Sky : il mercato aggressivo del Napoli - l’incognita del rapporto Insigne-Ancelotti : Sky commenta la possibile formazione del Napoli per la prossima stagione La difesa del Napoli Grande carattere per la difesa con Di Lorenzo che già l’anno scorso aveva dimostrato intraprendenza e personalità. L’acquisto di Manolas e Giovanni, in un reparto come la difesa dove il Napoli aveva maggiormente sofferto la scorsa stagione dimostrano l’intenzione di migliorare la squadra con intelligenza. Le operazioni Di Lorenzo e ...

Napoli-Benevento in televisione su Sky : la formazione di Ancelotti imbottita di giovani : Napoli-Benevento di oggi, sabato 13 luglio alle 17,30 apre la stagione delle amichevoli per gli azzurri di Ancelotti. La prima sgambata dell’anno avrà come 'sparring partner' il Benevento di Filippo Inzaghi. La grande novità per il tecnico degli azzurri potrebbe essere il modulo. In ritiro si sta provando con una certa insistenza il 4-2-3-1 ed è proprio con questo schema che i campani inizieranno la gara. Tanti gli assenti eccellenti e così la ...