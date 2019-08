VIDEO Sebastian Vettel e Charles Leclerc dominano le FP1 del GP del Belgio | Ferrari

Diretta Italia Irlanda/ Streaming VIDEO Rai : parola a Sebastian Negri - rugby - : Diretta Italia Irlanda: info Streaming video Rai della partita amichevole di rugby, utile test in vista dei Mondiali in Giappone.

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Abbiamo poco carico aerodinamico - serve una gran partenza” : E’ quinto Sebastian Vettel, al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria 2019, dodicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, il ferrarista partirà domani in terza fila e si prospetta una corsa di sofferenza. La Ferrari ha confermato le sue criticità in curva e il teutonico ha potuto fare poco, finendo anche alle spalle del compagno di team Charles Leclerc per 28 millesimi di secondo. Di seguito ...

Diretta Classica San Sebastian 2019/ VIDEO Rai streaming : Bernal perde contatto! : Diretta Classica San Sebastian 2019: info streaming Video e tv Rai. Julian Alaphilippe si è ritirato! La Klasikoa perde il suo favorito numero uno.

Diretta Classica San Sebastian 2019/ VIDEO streaming Rai : si è ritirato Alaphilippe! : Diretta Classica San Sebastian 2019: info streaming Video e tv Rai. Julian Alaphilippe si è ritirato! La Klasikoa perde il suo favorito numero uno.

VIDEO Sebastian Vettel : “Ho sofferto con le gomme - risposte importanti dalla Ferrari” : Sebastian Vettel ha dovuto fare i conti con una giornata estremamente complicata all’Hungaroring, il tedesco ha infatti timbrato soltanto il 15esimo tempo nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2019 ma non ha perso l’entusiasmo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate da Sky Sport: “Abbiamo sofferto un po’ con le gomme, non è stato facile con le gocce sulla pista e ci siamo tenuti un po’ di margine. Era ...

VIDEO Sebastian Vettel - errore nell’ultimo giro del GP di Germania! Largo in una curva - rischia di perdere il secondo posto : Sebastian Vettel ha conquistato il secondo posto nel GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena lo scorso weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una rimonta vertiginosa dalla ventesima posizione, era ultimo sulla griglia di partenza visto che non aveva potuto disputare le qualifiche a causa di un problema all’intercooler ma grazie a una gara accorta sul bagnato è riuscito a risalire ...

VIDEO Sebastian Vettel - errore in qualifica : sbavatura nel terzo settore - sesto posto nel GP Gran Bretagna : Nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, valido per il Mondiale di F1, Sebastian Vettel fa segnare il sesto crono e così domani dovrà partire dalla terza fila, alle spalle delle due Mercedes, del compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc, ed alle spalle delle due Red Bull. Fatale per il tedesco della Ferrari un errore nel terzo settore durante il giro lanciato. L’errore DI Vettel NELLE QUALIFICHE DEL GP DI Gran Bretagna DI ...