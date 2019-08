Tokyo Game Show | Yakuza 7 | Persona 5 e molti altri giochi nella lineup di SEGA

Sony al Tokyo Game Show 2019 senza conferenza ma con una serie di interessanti presentazioni : Il Tokyo Game Show 2019 partirà ufficialmente il 12 settembre e c'è ovviamente molta attesa in vista degli annunci e degli eventi organizzati dalle grandi compagnie nipponiche e non solo. Tra i protagonisti ci saranno ovviamente Sony e PlayStation e oggi possiamo fare il punto sulla presenza del colosso videoludico. Abbiamo già una certezza: non ci sarà una vera e propria conferenza ma i fan non devono assolutamente disperare.Grazie all'apertura ...

Elden Ring non sarà presente al Tokyo Game Show : Dalla sua prima rivelazione all'inizio di quest'anno all'E3, molti stanno morendo dalla voglia di vedere e saperne di più sul prossimo progetto di FromSoftware, ovvero Elden Ring. Sfortunatamente, dopo aver glissato la Gamescom, sembra che il gioco non apparirà nemmeno al Tokyo Game Show.L'editore Bandai Namco Entertainment ha recentemente pubblicato l'elenco dei giochi che presenterà al TGS quest'anno e tra questi non figura Elden Ring. Invece, ...

Il nuovo Resident Evil è Project Resistance : annuncio ufficiale al Tokyo Game Show 2019 : Capcom ha finalmente parlato: il nuovo Resident Evil è realtà, ad un passo dal suo annuncio ufficiale! Proprio così, gli amanti dei survival horror e delle mostruosità assortite della più che ventennale saga - nata nel 1996 sulla prima PlayStation - devono tenersi pronti, perché settembre sarà il mese giusto per scoprire cosa bolle in pentola nelle laboriose fucine del colosso di Osaka. Colosso che, nella giornata di oggi, 29 agosto 2019, ha ...

Project Resistance : il nuovo Resident Evil è realtà e verrà presentato al Tokyo Game Show 2019 : Dopo i rumor che volevano l'annuncio di un nuovo Resident Evil ormai alle porte arriva finalmente l'ufficialità e una data da segnarsi sul calendario.Project Resistance è il nome in codice del nuovo capitolo della saga horror targata Capcom e la presentazione ufficiale ha una data fortunatamente molto vicina. Il titolo sarà infatti protagonista al Tokyo Game Show in una presentazione che avverrà il 9 settembre alle 17 ore italiane.News in ...

Cyberpunk 2077 sarà presente al Tokyo Game Show 2019 : Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED sarà presentato al prossimo Tokyo Game Show. Nel recente annuncio di Spike Chunsoft, che pubblicherà il gioco in Giappone, ha confermato che il suo stand sarà essenzialmente ispirato al titolo. Ci sarà una dimostrazione del Gameplay a porte chiuse e lo sviluppatore presenterà anche il doppiaggio in giapponese.Inoltre, allo Show vedremo anche la moto Yaiba Kusanagi, presente con un modello a grandezza naturale. ...

Nioh 2 si mostra in nuove immagini e artwork - confermata la demo giocabile al Tokyo Game Show 2019 : Tom Lee, direttore creativo di Team Ninja, ha rivelato artwork e nuove immagini di Nioh 2 in un post su PlayStation blog e ha confermato la presenza di una demo giocabile al Tokyo Game Show 2019, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre."Ehi gente! È Tom del Team Ninja a darvi un rapido aggiornamento su Nioh 2. Per dare il via alle cose, vorrei condividere con voi le ultime novità visive per il nostro nuovo protagonista. Come potreste essere stati ...