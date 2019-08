Sarri | si va verso il no | niente panchina contro il Napoli

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma molto probabilmente Maurizionon sarà inneanche nella sfida di domani sera allo Stadiumil. E' migliorato il tecnico toscano ma non verrà rischiato per evitare ricadute: questa, in sostanza, la decisione presa di comune accordo tra l'allenatore e lo staff medico. A questo punto, il rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali.

