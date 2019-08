Omicidio Melania Rea | la notizia su Salvatore Parolisi fa infuriare la famiglia | “È

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2019)prossimo ai primi permessi premio che lo vedranno fuori dal carcere, a 8 anni dal delitto della moglie,Rea, uccisa nel 2011 con 35 coltellate. È lache scuote le cronache, lanciata dalle colonne del settimanale Giallo, secondo cui l’ex militare dell’Esercito, condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione, potrà usufruire della concessione per buona condotta e uscire dal carcere di Bollate. Sconcerto da parte dei familiari della vittima: “Assurdo dare benefici a chi ha commesso una simile atrocità.non si è mai pentito, né ha chiesto scusa”. A dare laè il settimanale Giallo, diretto da Andrea Biavardi. Michele Rea, il fratello diha commentato così la: “pensa a rifarsi una vita, ma dimentica di averla tolta alla moglie Lache presto potrebbe uscire dal carcere perché usufruirà dei primi ...

