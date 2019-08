Morte figlia Luis Enrique | il messaggio commovente di Francesco Totti e del mondo del

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2019) Commozione, vicinanza, sgomento per la tragedia di, che ha perso ladi 9 anni per un osteosarcoma. La notizia delladella piccola Xana è arrivata sui social attraverso undivulgato dalla famiglia dell’allenatore spagnolo.“Nostraè deceduta oggi pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver lottato intensamente per cinque mesi contro un osteosarcoma.e famiglia ringraziano tutti per il sostegno, la discrezione e la comprensione mostrate in questi mesi. Particolari ringraziamenti al personale degli ospedali di Sant Joan de Deu e Sant Pau, ai medici, agli infermieri e ai volontari, con una menzione speciale per l’equipe di cure di Sant Joan de Deu. Ci mancherai tantissimo ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza di incontrarci di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa ...

