Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:00 Tra cinque minuti inizierà la finale del singolo femminile para-rowing 2 con nessuna italiana a giocarsi le medaglie. 12:57 Le altre tre finaliste sono l’irlandese Puspure, la neozelandese Twigg e la canadese Zeeman. 12:49 Nella prima semifinale la spuntano la statunitense Kohler, la britannica Thornley e la svizzera Gmelin. 12:42 Tocca al singolo femminile: non ci sono italiane in gara. 12:39 Gli altri finalisti del singolo maschile sono il ceco Synek, il lituano Griskonis e il norvegese Borch. 12:31 Partita anche la seconda semifinale del singolo maschile. 12:27 Nulla da fare per Martini che chiude quinto, vanno in finale il tedesco Zeidler, il danese Nielsen e l’olandese Broenink. 12:24 A metà gara l’azzurro è quarto, sono tutti vicini per ora! 12:20 Ora il singolo maschile: l’azzurro Martini è ...

zazoomnews : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: 30 agosto Lodo e Vicino accedono in finale e conquistano il pass ol… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: 30 agosto Lodo e Vicino accedono in finale e conquistano il pass ol… - zazoomnews : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: 30 agosto Lodo e Vicino per la carta olimpica - #Canottaggio… -