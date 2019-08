Fonte : blogo

(Di venerdì 30 agosto 2019) Sit-com ed: un binomio che la tv italiana conosce già con Buona la prima, l'esperimento andato in onda per qualche anno su Italia 1 e poi, con un titolo diverso (Improvviserai) su Raidue. Negli Stati Uniti, invece, a tentare questa strada èconIt, in onda da pochi mesi.Se la base del format è più o meno quella dei due titoli italiani sopra citati,It propone alcune differenze, per rendere l'idea più appetibile al pubblico familiare del canale via cavo. Nessun vip che indica la direzione da prendere tramite auricolare agli attori in scena: la sit-com americana, piuttosto, coinvolge direttamente il pubblico in studio che assiste alle riprese.It,la sit-come d'(Video) pubblicato su TVBlog.it 30 agosto 2019 11:21.

tvblogit : Just Roll With It, Disney Channel sperimenta la sit-com interattiva e d'improvvisazione (Video) - SerieTvserie : Just Roll With It, Disney Channel sperimenta la sit-com interattiva e d'improvvisazione (Video) - pierpaolodcanto : 25 anni fa iniziò la leggenda della più grande band degli ultimi 25 anni. Se non li conoscete o dubitate di questa… -