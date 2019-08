Johnson e Salvini | quando metti il popolo contro il Parlamento

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Volendo allargare l’orizzonte al di fuori dei nostri confini nazionali, ci si accorge come due leader europei abbiano tentato un’aberrazione: voler contrapporre ilal. Da una parte Matteoha puntato tutto sul ritorno al voto, chiamando a raccolta quel 38% virtuale sulla base dei sondaggi, dall’altra Borisha bloccato i lavori delinglese, cercando di sottrarre all’opposizione - ma pure a parte della maggioranza conservatrice - la possibilità di scongiurare la hard Brexit senza accordo (Brexit No deal) che esporrebbe l’Inghilterra a una crisi finanziaria senza precedenti. In Italia stiamo vedendo come le istituzioni della nostra Repubblica Parlamentare stanno reagendo, dando vita a una nuova maggioranza parlamentare per un governo Conte bis sostenuto dal Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. In ...

