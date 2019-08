Governo | Conte parte tra le crepe M5S

Migranti - che cosa cambia con il nuovo Governo Conte bis : Il M5s aveva sostenuto la "guerra alle Ong" di Salvini. Conte ha parlato di novità, ma non si intravedono veri segnali di...

Governo : Cavallaro (Cisal) - 'fiducia in Conte - ha riaperto dialogo con parti sociali' : Roma, 29 ago. (Labitalia) - “Attendiamo con ansia l’evolversi della situazione. Il Paese ha bis[...]

Crisi di Governo - consultazioni di Conte in diretta tv : tutti gli speciali del 30 agosto 2019 : Ricevuto l'incarico, accettato con riserva, di formare il nuovo Governo, Giuseppe Conte ha dato inizio alle sue consultazioni per registrare appoggi e opposizioni, seguito da alcuni Tg in edizione speciale lanciati nel corso del pomeriggio di ieri. In vista di una seconda giornata più densa, con il Premier Incaricato che incontrerà la delegazione della Lega, ma senza Salvini, le tv allestiscono nuove dirette per coprire quella che può ...

Governo CONTE/ Sapelli : in Italia comanda Macron - ecco il piano per ridurci a colonia : Occorre andare in Africa per capire il GOVERNO M5s-Pd, che in realtà è un GOVERNO Macron. ecco il suo vero programma. Benedetto dal Colle

5 cose che il Governo Conte-bis dovrebbe fare subito : (Foto: Mario De Fina/NurPhoto via Getty Images) Giuseppe Conte ha appena ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo, il secondo della XVIII legislatura. Ora l’avvocato pugliese dovrà ripresentarsi al Quirinale con la lista dei ministri concordata fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Nomi e punti da affrontare sembrano essere ancora in alto mare, ma tutto è possibile: il presidente della Repubblica ha ...

Tutti i possibili ministri del Governo Conte-bis : Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images Ventuno giorni dopo l’apertura della crisi e ad appena nove dalla sua parlamentarizzazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato a Giuseppe Conte il mandato di formare un nuovo governo, con una maggioranza inedita e per certi versi inimmaginabile alla vigilia degli eventi. Sarà con molta probabilità il primo esecutivo di coalizione tra Movimento 5 stelle e Partito democratico ...

Al via consultazioni - Conte incassa primi sì : “Governo nel segno della novità” : Promette un governo "nel segno della novità", non "contro" ma "per". E non potrebbe essere altrimenti, visto che il Giuseppe Conte che oggi ha accettato con riserva l'incarico di premier da Sergio Mattarella è lo stesso che fino all'8 agosto era considerato il garante dell'esecutivo gialloverde. Fuori la Lega, dentro il Pd: tecnicamente è esattamente quello che accade, ma politicamente è importante raccontare un altro film. Lo chiedono con ...

Governo - Prodi benedice Conte : “Gli auguro di durare più dei miei governi. Pd-M5s? Una proposta faticosa ma interessante” : “Governo Pd-M5s? Una faticosa e interessante proposta”. Romano Prodi, intervistato da Lucia Annunziata sul palco della Festa dell’Unità di Ravenna, manda il suo augurio all’esecutivo che si sta formando e dice di sperare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, possa guidare una lunga legislatura: “auguro a Conte di durare più dei miei governi”, ha detto. Chiamato a commentare la recente esperienza di ...

Governo - LeU dopo l’incontro con Conte : “Confronto positivo - disponibili a entrare in questa maggioranza” : “Abbiamo confermato la nostra disponibilità a partecipare al tavolo programmatico e se ci saranno le condizioni anche a questa maggioranza“. Lo ha detto Federico Fornaro di Liberi e Uguali al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, LeU dopo l’incontro con Conte: “Confronto positivo, disponibili a entrare in questa maggioranza” proviene da Il Fatto ...

Governo - Conte prepara il programma : «Avremo coraggio». Priorità a valori e Ue : Sergio Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte dopo due giri di consultazioni e 50 minuti di colloquio al Quirinale. E il premier al tempo stesso dimissionario e incaricato accetta con...

Governo - Conte prepara il programma : «Avremo coraggio». Priorità a valori e Ue : Sergio Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte dopo due giri di consultazioni e 50 minuti di colloquio al Quirinale. E il premier al tempo stesso dimissionario e incaricato accetta con...

Governo - nasce Conte-bis : «Sarà coraggioso». Il programma - priorità a valori e Ue : Sergio Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte dopo due giri di consultazioni e 50 minuti di colloquio al Quirinale. E il premier al tempo stesso dimissionario e incaricato accetta con...

Governo - nasce Conte-bis : «Sarà coraggioso». Il programma - priorità a valori e Ue : Sergio Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte dopo due giri di consultazioni e 50 minuti di colloquio al Quirinale. E il premier al tempo stesso dimissionario e incaricato accetta con...

Governo - nasce Conte-bis : «Sarà coraggioso». Consultazioni sprint - priorità a valori e Ue : Sergio Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte dopo due giri di Consultazioni e 50 minuti di colloquio al Quirinale. E il premier al tempo stesso dimissionario e incaricato accetta con...