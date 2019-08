Traffico Roma del 29-08-2019 ore 10 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2019) SUL Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA, code TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA DIREZIONE PONTINA. VERSO IL CENTRO CITTàRALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA PRENESTINA APPENA FUORI IL GRA, TRA VIA LAVIANO E VIA DELL’ACQUA VERGINE. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. ALLE PORTE DISUD RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI FALCOGNANA. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEE A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK ...

