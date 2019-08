Temptation Island | Francesco Chiofalo sempre più nei guai | parla l’ex

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 29 agosto 2019)die Antonella ai ferri corti:Selvaggia Roma In questi ultimi giornidiha fatto molto discutere. Difatti sui social sono stati pubblicati degli screen inerenti a una chat in privato che avrebbe avuto con la nuovo tronista, Giulia. Screen che si sarebbero però rivelati dei fake. Ma non è finita qua perchè in queste ore la fidanzata di, Antonella Fiordelisi, si è sfogata sui social, dichiarando di essere stata contattata da una ragazza, la quale le avrebbe confessato di essere stata corteggiata dal suo fidanzato. Una segnalazione che l’ha fatta molto arrabbiare. E su tutta questa faccenda è intervenuta anche l’ex storica di, Selvaggia Roma, la quale su instagram ha fatto una nuova segnalazione: “Mi dispiace per Antonella. Ci ha provato anche con una mia amica e stava con ...

