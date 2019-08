Svizzera | nessuna colpa per dramma in montagna in cui morirono 6 italiani

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Francesca Bernasconi Il 30 aprile del 2018 due gruppi di alpinisti vennero sorpresi da una tormenta di neve e dovettero passare una notte all'aperto.in 7, di cui 6 di origine italiana Si chiude senza un colpevole l'inchiesta sull'incidente indel 30 aprile 2018 ad Arolla, in, nel quale persero la vita sette alpinisti, sei dei quali di nazionalità italiana. Il pubblico ministero del cantone svizzero del Vallese intende ora archiviare il dossier, nel quale non è indicata alcuna responsabilità: nessuno, quindi, verrà perseguito dalla giustizia per quell'incidente in. Secondo le indagini, infatti, ilche aveva coinvolto 14 alpinisti di due diversi gruppi, è stato frutto di cattive condizioni meteorologiche. Infatti, stando a un comunicato della procura cantonale, sembra che le due comitive stessero procedendo in senso opposto e si ...

squopellediluna : @MPSkino mozione del 2014, caso scoppiato nel 2017 nel 2018 nessuna chiusura notturna dei confini nel giugno 2019 n… - francofolinora1 : Appartenenza nella Unione ue ! Che italia ed Ungheria non si da nessuna parte ! Salvini pochi medi ha chiesto Alban… - ticinonews : Cocaina in Parlamento: nessuna conseguenza per Luzi Stamm -