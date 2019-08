Migranti : Mediterranea - 'Viminale blocca nave bambini a 13 miglia Lampedusa' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "ll Viminale blocca la nave dei bambini a 13 miglia da Lampedusa. Alle ore 6 di questa mattina la Mare Jonio ha raggiunto il limite delle acque territoriali a sud di Lampedusa". Lo rende noto Mediterranea Saving Humans. "Ieri sera alle 23.37 è stato notificato il decre

Migranti : Cecilia Strada - 'su Mare Jonio pioggia e lampi - Lampedusa in lontananza' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – "Il giorno sulla #MareJonio è iniziato alle 5, pioggia in testa, lampi in cielo, le luci di Lampedusa in lontananza. "è l'Italia?", mi chiede un uomo prima di iniziare a pregare inginocchiato sulla coperta termica. Difficile spiegare che sí, è l'Italia, ma non ci fanno entrare". Così, su Twitter Cecilia Strada, che si trova a bordo della Mare Jonio di

Migranti : a Lampedusa sbarcati in autonomi 78 siriani e bengalesi (2) : (AdnKronos) – Secondo quanto apprende l'Adnkronos, sono arrivati sull'isola 64 uomini, tre donne, alcune con bambini, e altri dieci minori non accompagnati. Molti dei Migranti sbarcati nella notte sono originari del Bangladesh. Sono in corso le operazioni di identificazione.

Migranti : a Lampedusa sbarcati in autonomia 78 siriani e bengalesi : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – Nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati in 78. Sono Migranti siriani e originari del Bangladesh. Hanno detto di essere partiti lunedì dalla Libia a bordo di una barca bimotore. I Migranti sono stati portati all'hotspot di Lampedusa.

Caos Lampedusa : nell'hotspot il doppio di Migranti rispetto alla capienza : «Siamo abbandonati e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il Caos e poi si scarica la colpa su di noi» dice il sindaco Totò Martello. Tuttavia il questore di Agrigento, Maria Rosa Iraci assicura: «È una situazione assolutamente sotto controllo»

Migranti : Mediterranea - 'nell'hotspot Lampedusa situazione insostenibile' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Nell'hotspot di Lampedua la situazione è insostenibile". E' la denuncia di Mediterranea Saving Humans. Proprio oggi il questore Rosa Maria Iraci, parlando con l'Adnkronos, ha smentito il caos al centro d'accoglienza, denunciato anche dal sindaco Salvatore Martello. "E

Migranti : questore Agrigento - 'a Lampedusa situazione sotto controllo - nessun caos' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Non c'è alcun caos a Lampedusa, la situazione è completamente sotto controllo. Non ci sono situazioni particolari". Lo ha detto all'Adnkronos Rosa Maria Iraci, questore di Agrigento, replicando a distanza al sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che oggi aveva lanc

Migranti : sindaco Lampedusa - 'il Governo ci ha cancellati dall'agenda politica' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Chiediamo di tornare a far parte dell'agenda politica del Governo, dal momento che l'attuale esecutivo ci ha cancellato". E' il grido di allarme lanciato, tramite l'Adnkronos, dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. "Lampedusa merita rispetto per quello che ha fa

Migranti : sindaco Lampedusa - 'abbandonati dal governo - scelta precisa per creare qui caos' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all'interno del Centro di Accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgo

Migranti : caso Open Arms - nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - E' ancora in rada a Lampedusa, senza il permesso di attraccare al porto, la nave spagnola Audaz, inviata dalla Spagna per trasferire a bordo 15 Migranti sbarcati nei giorni scorsi dalla Open Arms. I Migranti sono ancora all'hotspot dell'isola e non sanno quale sarà il

