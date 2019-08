LIVE Fabbiano-Bublik | US Open 2019 in DIRETTA | 7-6 7-5 4-6 3-6 | super battaglia al quinto

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Due ace die parità. 30-30 Thomas copre benissimo la rete. 30-15 Ancora ace di seconda per. 1-0comincia al meglio ilset. 40-15 Bel dritto di. 30-0 Ottimo inizio al servizio per. 3-6 Purtroppo si va alset! Ed ora sarà! 40-40 Grande risposta ancora di Thomas. Si va ai vantaggi. 30-30 Passante di. 30-15 Ancora un ace di seconda di. 3-5 Servizio e dritto per, che resta in vita nel quarto set. 40-15 Fuori il dritto del kazako. 30-15 Risposta in corridoio di. 2-5 Purtroppoconserva il servizio. 40-40 Terzo doppio per, che pareggia i tre ace. 30-30 Due doppi falli consecutivi di. 30-0 Due prime vincenti consecutive per. 2-4 Sulla terza arriva un brutto errore di dritto per. Break died ora match ...

zazoomblog : LIVE Fabbiano-Bublik US Open 2019 in DIRETTA: 7-6 7-5 il pugliese è avanti di due set contro il kazako -… - zazoomblog : LIVE Tennis US Open 2019 in DIRETTA: giovedì 29 agosto risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turn… - zazoomblog : LIVE Fabbiano-Bublik US Open 2019 in DIRETTA: il pugliese va a caccia del terzo turno. Inizio previsto alle 22.05 -… -