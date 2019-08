La piccola Xana no ce l’ha fatta | morta a 9 anni la figlia di Luis Enrique | era

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019)ha annunciato tramite un messaggio social la morte della: la, di soli 9, era gravemente malata da diversi mesi Una notizia che speravamo non dovesse mai arrivare. A darla è stato lo stesso, questa volta non in qualità di allenatore, ma di padre: laall’età di 9. Laha chiuso gli occhi per sempre da pochi minuti, dopo 5 lunghi mesi passati a lottare contro una grave malattia. L’ex allenatore di Roma e Barcellona ha postato un dolce messaggio sui social nel quale ha informato i follower del triste evento, dando contemporaneamente l’ultimo saluto alla: “Nostraè deceduta questa sera all’età di 9dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro l’osteosarcoma. Ringraziamo tutte le dimostrazioni di affetto ricevute durante questi mesi e apprezziamo la ...

71_stefania : @LUISENRIQUE21 R. I. P ???? piccola Xana che il Signore la accolga a braccia aperte ?? Fatevi forza mamma e papà - RizFabio : @LUISENRIQUE21 Un abbraccio da Roma ?? Rip piccola Xana - RoBaPe69 : @ActuFoot_ @anna_billo R. I. P. Piccola Xana... ???????????????????? -