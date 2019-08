Inter | Wanda Nara enigmatica sul futuro di Icardi | “A volte i sogni diventano realtà”

Inter - Zazzaroni svela : 'Icardi ha accusato Wanda di avergli fatto perdere la fascia' : In casa Inter tiene banco sempre il caso Mauro Icardi. La società nerazzurra sta studiando ogni minimo dettaglio per non incorrere in azioni legali che porterebbero il centravanti argentino a svincolarsi a parametro zero. L'attaccante ha rifiutato gran parte delle offerte arrivate questa estate (Roma, Arsenal e Monaco), mettendo in stand by il Napoli che, intanto, sembra pronto ad ingaggiare Fernando Llorente. I nerazzurri hanno dichiarato ...

Di Marzio : “Oggi incontro tra Wanda Nara e i vertici dell’Inter. Il Napoli ancora ci spera” : Nel pomeriggio incontro tra i vertici dell’Inter e Wanda Nara. moglie-manager di Icardi. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, scrive che nel pomeriggio dovrebbe esserci un incontro tra i dirigenti dell’Inter e Wanda Nara. Nei giorni scorsi la bella manager aveva ribadito come la volontà del marito fosse quella di rimanere in nerazzurro. Da qui la risposta secca di Marotta, il cui concetto verrà ulteriormente confermato ...

L'Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede : possibile incontro con Marotta e Zhang : In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il ...

Inter - Marotta tuona : “Fastidio per le parole di Wanda Nara. Nessuno ha invitato Icardi a restare” : “Le dichiarazioni di Wanda Nara su Icardi? C’è un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. Smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell’Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare“. Così l’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe Marotta, Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi prima della gara contro il Lecce. Sempre a proposito dell’attaccante ...

Inter - Marotta smentisce Wanda Nara : “nessuno in società ha chiesto a Icardi di restare!” : Beppe Marotta smentisce seccamente le dichiarazioni di Wanda Nara che aveva parlato della volontà dell’Inter di trattenere Icardi: il dirigente nerazzurro conferma la linea della cessione Negli studi di Tiki Taka, ieri sera, Wanda Nara ha praticamente tolto Icardi dal mercato: prima di Inter-Lecce Beppe Marotta lo ha rimesso in vendita. Situazione complicata in casa Inter per la cessione dell’argentino che non sembra ...

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Wanda Nara : “Icardi resta all’Inter” : (AdnKronos) – “Per me Icardi resta all’Inter”. Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, si esprime così sul futuro dell’attaccante dell’Inter, da tempo ai margini del progetto nerazzurro e accostato alla Juventus nel mercato che si chiude il 2 settembre.“Mauro è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grandi club”, dice Wanda Nara a ‘Tiki Taka’, su Italia 1. ...

Wanda Nara : “Icardi resta all’Inter” : (AdnKronos) – “Per me Icardi resta all’Inter”. Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, si esprime così sul futuro dell’attaccante dell’Inter, da tempo ai margini del progetto nerazzurro e accostato alla Juventus nel mercato che si chiude il 2 settembre.“Mauro è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grandi club”, dice Wanda Nara a ‘Tiki Taka’, su Italia 1. ...

Wanda Nara spegne i sogni del Napoli : “Icardi resta all’Inter! Io la più grande stronza d’Italia ma…” : Wanda Nara spegne le voci di mercato intorno a Icardi: niente trasferimento al Napoli, ‘Maurito’ vuole solo l’Inter. Rifiutata anche la Juventus “Se Icardi ha rifiutato il Napoli? Abbiamo tanti amici di Napoli, ma sono le società che decidono. Sarò scomoda perché sono la moglie, ma uno che fa 120 gol a 26 anni fa comodo a qualunque squadra”. Si è espressa così, nello studio di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente del ...

Wanda Nara a Tiki Taka annuncia il futuro di Icardi : “rimane all’Inter” : ”Icardi alla Juve? Secondo me rimane all’Inter, e’ stato coerente con quello che ha detto a inizio mercato. Se resta al 100%? Credo di si’. Posso portare mille offerte ma e’ lui che decide”: sono le dichiarazioni di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, a Tiki Taka. ”Pensa che ancora non e’ finita – spiega – vuole giocare all’Inter”. “Ci sono state ...

Wanda Nara : «Mauro (Icardi) vuole rimanere all’Inter. Non andrebbe nemmeno alla Juventus» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Wanda Nara ha detto in maniera piuttosto chiara che Mauro Icardi non ha mai voluto lasciare l’Inter. «Io ho sempre lavorato perché sono una professionista. Ma Mauro non vuole lasciare l’Inter. Non ha mai voluto lasciare l’Inter. Non c’entra la casa nuova. Se dovesse arrivare oggi un’offerta della Juventus, lui non ...

Wanda Nara : «Il Napoli? Senta l’Inter. Rifiutata qualsiasi proposta che non fosse l’Inter» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Dichiarazioni sempre sibilline. Rispondendo a una domanda, ha confermato che Icardi ha rifiutato qualsiasi proposta che non fosse l’Inter. A proposito del Napoli e delle telefonate di De Laurentiis, ha detto: «Abbiamo tanti amici a Napoli, ma non prendiamo una decisione noi. Devono sentire le società. Uno come Icardi fa comodo a tutte le ...

Inter-Icardi - nuovi indizi di mercato : il post social di Wanda Nara non promette nulla di buono [FOTO] : La moglie-agente di Icardi ha postato una foto su Twitter insieme alle wags nerazzurre, lanciando un indizio di mercato La strategia di Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai essere piuttosto chiara, i due non vogliono muoversi da Milano e le ultime puntate social lo dimostrano. Dopo il video e le foto della nuova casa in costruzione con vista sulla sede dell’Inter, la moglie-agente dell’attaccante argentino ha postato una foto ...

Inter - Wanda Nara manda messaggi subliminali via social : “Un nuevo año juntas” : Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, continua a mandare messaggi ‘subliminali’ via social. Dopo il video della nuova casa milanese, con vista sulla sede dell’Inter, Wanda Nara sembra ribadire l’intenzione di non volersi muovere da Milano, postando su Twitter una foto assieme alle compagne di altri giocatori nerazzurri, con un messaggio abbastanza chiaro: “Un nuevo ...