Il Paradiso delle Signore torna su Rai1 il 14 ottobre Tra le new entry Pietro Genuardi

(Di giovedì 29 agosto 2019)Ilsi farà attendere ancora un po’ ma tornerà. Dopo il lieto fine della terza stagione, le storie, gli amori, le speranze e gli intrighi che ruotano attorno al grande magazzino di Milano torneranno ad appassionare il pubblico didal 14, alle 15.35 dopo Vieni da Me. Inizialmente destinata alla cancellazione per motivi legati agli alti costi, la Rai, vista la crescita costante della soap (ha chiuso al 17.2% e 1.923.000 spettatori), ha deciso di rinnovarla per una quarta stagione (seconda in versione daily) mettendo in pratica un’ulteriore ottimizzazione produttiva. Le riprese sono iniziate i primi di agosto. Intanto cominciano a spuntare le prime indiscrezioni sulle newche entreranno a far parte della serie. Nel nuovo cast figureranno la giovane Ludovica Coscione (recentemente ha recitato nella fiction Non Dirlo al Mio ...

