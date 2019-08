Governo | Faraone | ' solita ossessione di Salvini per Renzi'

Governo : Faraone - 'da Locatelli dichiarazione eversiva gravissima' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - “Alessandra Locatelli: ‘Ci auguriamo che nell'eventualità che la Lega vada all'opposizione e si formi un nuovo Governo Pd-M5s il popolo insorga il prima possibile. Noi saremo tra i primi a scendere in piazza’. Vi chiederete, chi è Alessandra Locatelli? È il ministro de

Governo : Faraone - ‘da Locatelli dichiarazione eversiva gravissima’ : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – ‘Alessandra Locatelli: ‘Ci auguriamo che nell’eventualità che la Lega vada all’opposizione e si formi un nuovo Governo Pd-M5s il popolo insorga il prima possibile. Noi saremo tra i primi a scendere in piazza’. Vi chiederete, chi è Alessandra Locatelli? è il ministro della famiglia. Leghista. Mi ero proprio dimenticato che esistesse. Spero che questa gravissima ed eversiva ...

Governo : Faraone (Pd) - ‘Salvini bugiardo - anche oggi si dimette domani’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Martedì scorso tutti al Senato per votare in fretta e furia la fine del Governo. Ha gridato a destra e a manca, ‘Non siamo attaccati alle poltrone’. Però la sua ancora non la molla. Salvini dimettiti!”. Così su Twitter il senatore del Pd Davide Faraone che pubblica una sua foto con in mano il cartello: “E anche oggi si dimette domani #Salvinibugiardo”.L'articolo ...

Editoria : Faraone incontra lavoratori Giornale di Sicilia - ‘Governo dorme’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo incontrato i lavoratori del Giornale di Sicilia: in 32 rischiano il posto di lavoro. Così come il settore dei call center, anche il settore dell’Editoria è in profonda trasformazione. Servirebbe un governo che accompagnasse queste trasformazioni tenendo in vita ‘istituzioni’ come il Gds e contestualmente salvaguardando i posti di lavoro”. Così il senatore del Pd ...

