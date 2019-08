Formula 1 – Dal messaggino di Lewis Hamilton ai piani B in caso di mancato rinnovo

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) Valtteri Bottas soddisfatto, felice e motivato a Spa: le parole del finlandese della Mercedes in conferenza stampa in Belgio Ritorno felice in pista per Valtteri Bottas: la Mercedes ha infatti annunciato oggi ildel contratto del pilota finlandese, confermandolo anche per il 2020. In conferenza stampa, dunque, a Bottas sono state poste diverse domande riguardo questa splendida notizia: “è sempre una bella notizia quando hai una conferma per l’anno successivo, è quello che volevo, il team sarà forte per il resto della stagione e anche per l’anno prossimo, quindi sono molto contento di aver avuto questa comunicazione, di aver finalizzato tutto, lo scorso weekend abbiamo firmato, è stata una lunga attesa, ma è stata comunque una bella pausa per me, sono contento“, ha esordito. photo4/Lapresse Il fnlandese ha compiuto 30 anni e due giorni fa ha ...

