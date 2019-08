Elden Ring non sarà presente al Tokyo Game Show

Elden Ring verrà mostrato alla Gamescom 2019? : All'inizio di quest'anno From Software aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin. Elden Rings, così il nome del nuovo gioco, è stato mostrato durante l'E3 di quest'anno e, secondo alcune indiscrezioni, è possibile che From Software decida di svelare qualcosa di più durante la Gamescom 2019 che si terrà questo mese a Colonia.Un post condiviso sul forum di ResetEra mostra un ...

Elden Ring salterà la Gamescom 2019 : Elden Ring di FromSoftware è uno dei giochi più attesi dai fan, senza dubbio. Non solo perché è realizzato da FromSoftware (il che da solo sarebbe stato un motivo sufficiente), ma anche per la collaborazione con George RR Martin.Tuttavia ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederlo nuovamente in azione. Con l'E3 2019 che si è concluso oltre un mese fa, il prossimo grande evento dedicato al mondo del gaming è la Gamescom di Colonia, in ...