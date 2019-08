Calcio | Sinisa Mihajlovic continua a cercare la vita normale | dirigerà l’allenamento del

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) Prosegue il tentativo didi condurre unaquanto piùpossibile, tra una cura e l’altra per la leucemia. Il tecnico del Bologna, infatti, questo pomeriggiol’allenamento dei suoi giocatori a Casteldebole. L’ha annunciato il suo vice, Miroslav Tanjga, nella conferenza stampa che precede il match dei rossoblu con la Spal. E’ notizia di ieri sera, inoltre, la sua uscita dall’ospedale e il fatto che domani siederà sulla propria panchina per allenare il Bologna in questa delicata sfida. Tanjga afferma: “Per me non è una sorpresa che ci sia, considerato che vado a trovarlo quotidianamente in ospedale“. A fargli eco, sottolineando ulteriormente il carattere non proprio facile da domare di, è Emilio De Leo: “E’ il nostro solito condottiero e l’abbiamo trovato contrariato per la ...

matteosalvinimi : Ricomincia il Campionato, ma il Popolo del Calcio aspetta solo te: forza #Sinisa, forza guerriero! - SerieA : Il Calcio è soprattutto questo. GRANDE SINISA?? #SerieATIM #WeAreCalcio - Gazzetta_it : Tutto il #web è per #Sinisa: 'La prima giornata ha un solo vincitore' #Mihajlovic -