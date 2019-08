Aggredita 'madrina' cortei anti-Putin

Lyubov Sobol, oppositrice e collaboratrice di Navalny', ritenuta' dei, è statada sconosciuti davalla sua casa di Mosca, mentre scendeva da un taxi. Lo ha denunciato su Twitter la stessa Sobol, schierata in prima linea nell' ultima ondata di manifestazioni contro: "Mi hanno versato addosso qualcosa di sporco imbrattando anche l'auto". Non è chiaro chi ci sia dietro l' attacco ma la donna non ha dubbi e punta il dito contro l'oligarca noto come 'lo chef di', Ievgheni Prigozhin.(Di giovedì 29 agosto 2019)