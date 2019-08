Sbanda con l’auto e precipita nel condominio a L’Aquila | la madre muore nello schianto

Milano : Sala - 'città non ha mai Sbandato - io continuo a farla andare avanti'' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Io Milano continuo a farla andare avanti, dopo si vedrà". Così il sindaco Giuseppe Sala replica a chi dice che il capoluogo lombardo è una città e non basta da sola a far crescere il Paese. Nel suo intervento dal Meeeting di Rimini, chiamato a raccontare la trasformazi

Milano : Sala - ‘città non ha mai Sbandato - io continuo a farla andare avanti” : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Io Milano continuo a farla andare avanti, dopo si vedrà”. Così il sindaco Giuseppe Sala replica a chi dice che il capoluogo lombardo è una città e non basta da sola a far crescere il Paese. Nel suo intervento dal Meeeting di Rimini, chiamato a raccontare la trasformazione della città che guida, il primo cittadino sottolinea la trasformazione urbanistica che sta attraversando le periferie, le ...

Incidente fatale : 23enne Sbanda con motorino e perde vita in Tangenziale : Roma – Un ragazzo italiano di 23 anni e’ morto questa mattina alle 5.30 in un Incidente stradale avvenuto lungo la Tangenziale est, in direzione Stadio Olimpico, all’altezza dell’uscita di via Libia. Il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo del suo scooter. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti anche se il Gruppo Nomentano della Polizia Locale intervenuto sul posto, ...

Nave Costa Deliziosa Sbanda a Venezia : interviene la procura. Scontro Toninelli – sindaco : La Procura di Venezia ha acquisito dalla Capitaneria di Porto tutti gli atti necessari per capire cosa è accaduto ieri quando la Nave Costa Deliziosa ha sfiorato per un soffio lo schianto a Riva Sette Martiri, a pochi metri dai famosi Giardini della Biennale. L'indagine è affidata al pm Andrea Petroni che ha aperto un fascicolo per il momento senza indagati e ipotesi di reato. La magistratura valuterà anche e soprattutto la regolarità ...

Padova - Sbanda nella notte con la sua Toyota Rav4 e finisce contro una casa : morto 42enne : Un uomo di quarantadue anni è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel Padovano. Alberto Pegoraro – questo il nome della vittima della strada – è morto in ospedale a Schiavonia, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Classe 1977, intorno all’1.30 della notte scorsa l’automobilista di Pernumia è rimasto coinvolto in un'uscita di strada autonoma in via Maggiore a Battaglia Terme. ...

Venezia - nave da crociera Sbanda e rischia lo schianto contro la banchina durante una burrasca. La procura aprirà un'inchiesta : Venezia, nave da crociera rischia di schiantarsi contro la banchina. Una bufera di vento e pioggia in laguna e torna l'incubo dei pericoli legati al passaggio delle Grandi Navi a Venezia. A poco...

Venezia - nave da crociera Sbanda e rischia lo schianto contro la banchina durante il nubifragio. La procura aprirà un'inchiesta : Venezia, nave da crociera rischia di schiantarsi contro la banchina. Una bufera di vento e pioggia in laguna e torna l'incubo dei pericoli legati al passaggio delle Grandi Navi a Venezia. A poco...

Maltempo - strage sfiorata a Venezia : nave da crociera Sbanda e rischia di finire contro la banchina [VIDEO] : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi pomeriggio a Venezia sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, riuscendo però ad evitare l’incidente. ...

Paura a Venezia - nave da crociera Sbanda e rischia di schiantarsi contro molo e barche : Protagonista dell'episodio una nave di Costa Crociere, la Costa deliziosa, che in quel momento veniva trainata da rimorchiatori per raggiungere il largo e proseguire la navigazione. L'enorme nave da crociera ha sbandato in fase di manovra a causa della burrasca che si stava abbattendo sul capoluogo veneto e ha rischiato seriamente di provocare un incidente molto grave.

Sfiorata la strage a Venezia : nave da crociera Sbanda e rischia di finire contro la banchina [VIDEO] : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi pomeriggio a Venezia sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, riuscendo però ad evitare l’incidente. ...

Venezia - nave da crociera Sbanda e rischia lo schianto contro la banchina durante il nubifragio : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e...

Sbanda durante temporale e si schianta contro un pullman - Giulia muore a 25 anni : La vittima dell'incidente stradale è Giulia Larese Casanova. La ragazza era al volante della sua vettura quando, probabilmente per l'asfalto bagnato e il temporale, ha improvvisamente Sbandato in curva. L'utilitaria ha invaso l'altra corsia schiantandosi contro un pullman che giungeva dalla direzione opposta.Continua a leggere