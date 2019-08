Sanchez è dell' Inter | definito anche lo scambio Biraghi-Dalbert con la Fiorentina

Inter - colpo Sanchez : Ausilio conferma tutto - occhio alla cifre dell’affare : Sanchez Inter- Ora è fatta, l’Inter ha messo le mani su Sanchez in maniera reale e concreta. Ultimi dettagli prima della fumata bianca, ma la sensazione è che il giocatore potrebbe essere annunciato già nel corso delle prossime ore. Un affare nato nelle scorse settimane e concretizzato per volontà totale da parte dell’attaccante cileno. Di […] L'articolo Inter, colpo Sanchez: Ausilio conferma tutto, occhio alla cifre ...

CorSera : Alexis Sanchez è un giocatore dell’Inter. Oggi sarà a Milano : L’accordo tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez è stato concluso ieri in tarda serata. Lo scrive il Corriere della Sera. Oggi il cileno arriverà a Milano. All’ultimo momento, scrive il quotidiano, è stata cambiata la formula del trasferimento. L’opzione scelta è quella di un prestito secco, senza diritto di riscatto. A fine stagione i due club, se lo riterranno opportuno, apriranno una nuova trattativa per la ...

Quanto guadagna Alexis Sanchez : stipendio e patrimonio dell’attaccante : Quanto guadagna Alexis Sanchez: stipendio e patrimonio dell’attaccante Alexis Sanchez sarebbe pronto a tornare in Italia; il cileno avrebbe raggiunto l’accordo con l’Inter; da definire alcuni dettagli con lo United. Alexis Sanchez: all’Inter in prestito Alexis Sanchez alla fine dovrebbe tornare in Italia: andrà a rinforzare il reparto avanzato della squadra di Antonio Conte che già può contare sul suo ex compagno di squadra Romelu ...