Massimo Mirabelli | “Se oggi il Milan è molto giovane è anche grazie a noi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Come già fatto diverse volte, l’ex ds delè tornato a parlare della squadra rossonera e del suo momento attuale. Lo ha fatto a Radio Sportiva, ecco le sue parole. IL PASSATO “? Noi abbiamo fatto buone plusvalenze senza grandi campioni. Quella campagna acquisti ha avuto luci e ombre, ma c’era solidità. Sento tante chiacchiere: seila noi”. IL PRESENTE – “L’ultima settimana di mercato potrà riservare ancora qualcosa. L’Inter merita i complimenti per il mercato e sarà protagonista con la Juve, ha una proprietà importante e ha aggiunto un top come Conte in panchina. Sarà avvincenteper lo scudetto” PLUSVALENZE – “E’ un tema ricorrente. Qualcosa non va, ci sono valutazioni insensate ma come in tutte le cose prima o poi finirà questa cosa. ...

