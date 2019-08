Le canzoni più calde dell’estate 2019? Ecco la playlist di Spotify

Milano È Dove Mi Sono Persa di Mietta è una delle canzoni più potenti in un’estate di tormentoni loffi e inesistenti : La prima regola del Fight Club è non parlare mai del Fight Club. Conoscete già questo slogan. Non tanto grazie a quel gran bel libro di Palahniuk, ma più per bocca del Tyler Durden portato sugli schermi dalla coppia Ed Norton/ Brad Pitt tutti l'abbiamo sentita e, con buona probabilità, anche ripetuta in più occasioni, quando abbiamo voluto ironizzare su chi ci stava chiedendo conto di qualcosa di cui non volevamo parlare. Perché questa ...