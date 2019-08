Incendi Amazzonia | il Cile invia quattro aerei | vertice regionale il 6 settembre in

L’Amazzonia non produce il 20% dell’ossigeno - ma gli Incendi sono comunque una catastrofe immensa : Benché molti personaggi illustri abbiano fatto circolare la notizia che il 20% dell'ossigeno sia prodotto dall'Amazzonia, come il presidente francese Macron e l'astronauta della NASA Scott Kelly, diversi scienziati esperti di atmosfera hanno sottolineato che questo valore è in realtà prossimo al 6%. E anche se tutta la Foresta Amazzonica dovesse bruciare non perderemmo una tale quantità di ossigeno. Nonostante ciò, i devastanti roghi in atto ...

Incendi - non solo Amazzonia : a rischio in Africa la seconda foresta pluviale del pianeta : Dopo la Siberia e l’Amazzonia, anche la foresta pluviale del bacino del Congo, la seconda più grande al mondo, rischia di essere colpita da Incendi indomabili, come già accaduto nel 2016. In meno di una settimana – dal 21 agosto – sono stati documentati oltre 6.902 Incendi in Angola e 3.395 Incendi nella vicina Repubblica Democratica del Congo, principalmente in aree coperte dalla savana, un bioma che si trova in molte zone di ...

La mappa degli Incendi nel mondo : l’Africa sta bruciando più dell’Amazzonia : (foto di Ylvers / Pixabay) Gli occhi del mondo sono puntati sugli incendi che stanno devastando l’Amazzonia dove, è vero, sono aumentati rispetto al recente passato. Ma c’è una regione del mondo dove i focolai sono ancora più numerosi: si tratta dell’Africa sub-sahariana. Lo scrive l’Independent, citando dati raccolti dalla Nasa, secondo i quali al momento ci sono 6.902 focolai attivi in Angola e 3.395 in Repubblica ...

Incendi Amazzonia - l’esperto : “Dai roghi sostanze inquinanti che alterano il clima” [GALLERY] : Gli Incendi estesi in Amazzonia, come quelli in Siberia e in Alaska, sono “una importante sorgente di sostanze inquinanti e climalteranti“. Con effetti dunque sulla qualità dell’aria e sul clima, che si possono estendere anche sulle lunghe distanze e nel tempo. Paolo Cristofanelli, dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr), spiega all’AdnKronos le ...

Incendi Amazzonia - Brasile : i governatori approvano l’aiuto dei paesi stranieri : I governatori degli Stati brasiliani che ospitano la foresta amazzonica si sono detti a favore degli aiuti, da parte dei paesi stranieri, per difendere la foresta pluviale. La posizione dei governatori è emersa nel corso di un incontro con il presidente, Jair Bolsonaro, convocato questa mattina, 27 agosto, presso il palazzo presidenziale a Brasilia. Il governatore di Para’, Helder Barbalho, presente alla riunione, ha affermato che il paese ...

Incendi : l’Africa brucia più dell’Amazzonia ma nessuno ne parla : brucia l’Amazzonia, ma anche l‘Africa è interessata da violenti roghi, più numerosi e più intensi, dei quali nessuno parla. L’agenzia Bloomberg lancia l’allarme dopo aver incrociato i dati raccolti dai satelliti della Nasa e di Weather Source. Secondo i report, lo scorso fine settimana i roghi in Angola e Repubblica democratica del Congo hanno superato di tre volte quelli registrati in Brasile. A favore della tesi, oltre ...

Incendi in Amazzonia - arrivano i ‘supereroi’ : il Canada offre i propri bombardieri d’acqua e 15 milioni : Il premier canadese, Justin Trudeau, ha offerto al Brasile e alla Bolivia i bombardieri d’acqua e 15 milioni di dollari per spegnere gli Incendi che stanno devastando l’Amazzonia. Al G7 il capo del governo canadese, nonostante il clima di forte tensione con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che “le persone in tutto il mondo sono scioccate e devastate nel vedere l’Amazzonia avvolta dalle ...

Incendi in Amazzonia : DiCaprio dona 5 milioni di dollari e apre fondo d'emergenza : Il grave problema dei vastissimi Incendi in Amazzonia, che stanno devastando da giorni la foresta pluviale, sta mobilitando tante persone anche fra i personaggi famosi, molti dei quali hanno fatto...

Leonardo DiCaprio dona 5 milioni per salvare l’Amazzonia devastata dagli Incendi : Leonardo DiCaprio e i co-fondatori dell’associazione Earth Alliance, i miliardari Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, hanno raccolto 5 milioni di dollari da destinare alle operazioni di spegnimento dei roghi e di ripristino delle aree devastate in Amazzonia. La star di Hollywood si è impegnata in prima persona in favore dell’Amazzonia rivolgendosi ai milioni di fan nel mondo, per sensibilizzarli verso i gravi danni che ...

Incendi in Amazzonia - il presidente Jair Bolsonaro rifiuta 2 milioni di dollari : “E’ tutto sotto controllo” : Da tempo le fiamme stanno devastando l’Amazzonia, rendendo il polmone verde più grande del nostro globo terracqueo una landa desolata di cenere e CO2. Di recente, una fonte dell’Eliseo a margine del vertice di Biarritz ha annunciato un massiccio aiuto economico per il Brasile pari a 2 milioni di dollari da parte del G7 per sostentare, in particolar modo, il dispiegamento di Canadair nella regione. Eppure, come aveva suscitato ...

Incendi Amazzonia - il Brasile respinge l’offerta del G7 : “Macron pensi a Notre-Dame” : Il governo brasiliano ha respinto l’offerta dei leader del G7 che hanno promesso 20 milioni di dollari per far fronte alle devastazioni provocate dagli Incendi in Amazzonia. “Apprezziamo (l’offerta, ndr), ma forse queste risorse sono più utili per il rimboschimento dell’Europa”, ha affermato Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in un’intervista al sito ...