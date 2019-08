A Gaza la sfida del Califfato ad Hamas

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019)dichiara lo stato di emergenza. Stavolta, però, non è per la minaccia israeliana, ma per lamortale targata Isis. Nella notte di ieri due checkpoint aCity, la città principale della Striscia, hanno subito attacchi suicidi attribuiti a gruppi vicini all’Isis, secondo la ricostruzione della Bbc, ripresa dai media israeliani: tre poliziotti palestinesi sono rimasti uccisi e diverse persone sono state ferite. Il ministero degli Interni di, ha spiegato che la prima esplosione è avvenuta nei pressi di un posto di blocco a sud della città, all’incrocio Dahdouh, e ha ucciso tre agenti. Una seconda deflagrazione si è verificata pochi minuti dopo a ovest diCity. La Bbc spiega che, dopo gli attacchi suicidi, è stato proclamato lo stato di emergenza ae per le strade della città il ministero ...

