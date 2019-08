Verso il governo M5s-Pd | centrodestra sull' orlo di una crisi di nervi

**Governo : Verso Conte bis - si ragiona su squadra** : Roma, 26 ago. (Adnkronos) – Un incontro veloce, meno di mezz’ora. In una sede che parla da sola, palazzo Chigi. Dall’incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio la possibilità di un ritorno di Giuseppe Conte (che a breve sarà a Roma dopo il G7 di Biarritz) appare concreta. Dopo l’incontro fonti Pd fanno sapere che il nodo della premiership non è ancora sciolto, ma che il confronto prosegue e proseguirà alle 21 ...

Governo - Conte 2 Verso il traguardo E adesso il premier a #laPiazza : E’ fatta, dunque. Salvo colpi di scena finali, Cinquestelle e Partito Democratico hanno raggiunto l’accordo: sarà Giuseppe Conte il premier del nuovo Governo giallorosso. I rumor raccolti da La Piazza trovano conferma in ambienti Cinquestelle. Fonti del massimo livello del... Segui su affaritaliani.it

Governo giallorosso - tutte le trappole Verso l’accordo : Sono tante le mine anti-giallorosso pronte ad esplodere per spazzar via, ancor prima del nascere, un Governo Pd-M5s. Ordigni piazzati per la maggior parte dallo stesso segretario dem. Perché il vero primo problema di Nicola Zingaretti non è tanto quello di dare un Governo agli italiani per alleggerire la loro vita tartassata e assetata di sviluppo. Il vitale obiettivo politico del capo del Nazareno è quello di non finire nel tritacarne renziano ...

Borse europee Verso avvio cauto - Milano guarda alle consultazioni per il Governo : Future vicini alla parità dopo il rialzo della vigilia legato alle attese sulla politica monetaria. Dopo i verbali Fed gli investitori attendono ormai l’intervento di domani di Jerome Powell a Jackson Hole

Crisi di governo - l'ultimo pressing di Di Maio ma Conte va Verso le dimissioni : Le sorprese, tantomeno con i giallo-verdi, non sono mai da escludere. Ma a meno di un clamoroso colpo di scena, questa sera dopo il dibattito in Senato, Giuseppe Conte salirà al Quirinale per...

Giuseppe Conte spiazza tutti : "Non guiderò un governo di transizione". La voce : Verso il disastro autunno : Giuseppe Conte con ogni probabilità oggi 20 agosto si dimetterà. Lo scenario più probabile è che lo faccia durante o subito dopo il discorso in Senato. Perché non vuole essere lui a gestire una eventuale fase di governo di transizione. Il presidente del Consiglio preferisce stare a guardare, rivela

Borse europee Verso avvio cauto - a Milano occhi puntati sulla crisi di Governo : I listini azionare sembrano voler consolidare il recupero delle ultime due sedute in un contesto di attenzione verso Banche centrali e politiche fiscali. Tokyo chiude a + 0,55%

"Perché noi no?". Gianni Letta spinge Berlusconi Verso il Governo istituzionale : Nel grande risiko della crisi istituzionale più folle della storia della Repubblica italiana rispunta un attore che è stato protagonista della scena degli ultimi 25 anni: Gianni Letta. Da giorni il fidatissimo consigliere del Cavaliere di Arcore, nonché regista di ogni cosa che riguardi i palazzi della politica, ogni qualvolta si ritrova davanti a Silvio Berlusconi ripete con insistenza: “Silvio ragiona, se il Governo ...

Crisi di governo - Salvini ha spinto il Pd Verso i 5 stelle (e con Berlusconi resta il gelo) : Dai 5 stelle l'unico veto resta quello di un dialogo con l'ex premier Matteo Renzi. Di Maio si affida a Mattarella ma nel Pd...

Crisi - voci dal vertice del M5s : "Big per il voto anticipato - ma i parlamentari...". Verso il governo col Pd? : I big del Movimento 5 Stelle sarebbero per il voto anticipato, la base dei parlamentari grillini vorrebbero tenersi la poltrona e sarebbero disposti anche al patto con il Pd pur di non far morire la legislatura. Sono tutti molto abbottonati alla riunione dei deputati e senatori pentastellati per dec

Governo : Casini - ‘costruire in Parlamento percorso diVerso da Lega’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La crisi è drammatica e per molti aspetti istituzionali inedita: se il Pd e il centrosinistra non vogliono limitarsi a far da contorno alla cavalcata solitaria del nuovo capo devono evitare sterili proclami e mettersi subito al lavoro per costruire in Parlamento un percorso diverso da quello ideato dalla Lega. Tutto il resto ci confina a spettatori irrilevanti”. Lo chiede Pier Ferdinando ...

Lega presenta mozione sfiducia Verso governo Conte : troppi no : Roma – La Lega presenta in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. “troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all’Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona”, spiega una nota della Lega. L'articolo Lega presenta mozione sfiducia verso Governo Conte: troppi no proviene ...

Governo Conte Verso la crisi - Fusaro : 'Inviso ai signori del capitale e della finanza' : Dopo più di un anno di Governo retto da una maggioranza formata da Lega e Movimento Cinque Stelle, l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte sembra davvero al crepuscolo. Le dichiarazioni delle componenti, con particolare riferimento a Salvini e al Carroccio, non sembrano lasciare dubbi sul fatto che a breve la crisi di Governo, già scoppiata a parole, possa veder partire il suo iter ufficiale. Su un legame che ormai appare compromesso e sulla ...