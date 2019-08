Una vita | trame dal 2 al 7 settembre | Arturo resta cieco | Peña esce di prigione

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Una, la soap spagnola scritta e diretta da Aurora Guerra sta per dare l'addio a Blanca e Diego, ma prima che ciò accada, i due dovranno affrontare altri problemi. Ledal 2 al 7, rivelano che Samuel farà ammalare il piccolo Moises per non permettere ai due di lasciare Acacias ed essere felici insieme. Intanto,si sottoporrà all'intervento, ma qualcosa andrà storto e non riuscirà a guarire. Riera scoprirà la verità sull'assalto alla carrozza su cui viaggiavano Blanca e Diego. Infine,uscirà digrazie alla testimonianza di Cesareo. Una, Riera scopre la verità sull'assalto alla carrozza Ledi Unadal 2 al 7, rivelano che Riera contatterà Blanca e Diego per metterli al corrente sulle novità riguardanti Muñiz, il criminale che ha dato l'assalto alla carrozza sulla quale stavano viaggiando per andare via da Acacias....

CarloCalenda : È in atto una sceneggiata. Se volete fare una discussione programmatica parlate di RDC, ILVA,Q100 etc. Su #Conte c’… - LegaSalvini : #Becchi: “Una maggioranza M5S-Pd darebbe vita ad un governo senza alcun riscontro nella volontà popolare. Generereb… - teatrolafenice : ?? «Facciamo viaggiare su una barca chi non sopporta più il peso della vita, chi si sente soffocare, e risparmierem… -