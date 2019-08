Una barca di migranti è naufragata al largo della Libia | 60 persone sono sopravvissute

Taylor Mega - per l’allenamento “hot” la palestra è Una barca a vela : Taylor Mega non rinuncia ai suoi allenamenti nemmeno in barca. E la sessione nella “palestra galleggiante” è molto hot e surriscalda i fan che seguono l’ex corrente dell’Isola dei Famosi e influencer su Instragram, dove lei ha postato le foto che vedete.-- -- L’ex naufraga fa piegamenti e esercizi al largo di Porto Cervo, utilizzando il boma della barca a vela per appendersi a testa in giù e il divanetto per tonificare il lato B.-- Per avere ...

Taylor Mega - per l'allenamento ?hot? la palestra è Una barca a vela : Taylor Mega non rinuncia ai suoi allenamenti nemmeno in barca. E la sessione nella ?palestra galleggiante? è molto hot e surriscalda i fan che seguono l'ex corrente...

Alarm Phone barca capovolta nel Mediterraneo - temiamo Una strage : Alarm Phone ha lanciato l'allarme su un nuovo possibile naufragio nel Mediterraneo nel quale potrebbero aver perso la vita un centinaio di persone

Le Parisien : nessUna offerta del Barça per Neymar. Solo un bluff per dare un contentino a Messi : L’affare Neymar si arricchisce di un nuovo scenario, quello ipotizzato da Le Parisien. I tentativi del Barcellona per riportare in rosa Neymar sarebbero, secondo quanto scrive il giornale, un bluff. Più un tentativo di compiacere Messi che un reale desiderio di acquistare davvero il calciatore. Sarebbe un bluff anche il viaggio a Parigi previsto per questa settimana. Si tratta Solo di un espediente per far credere che si stia negoziando ...

Le Parisien : NessUna offerta del Barca per Neymar. Un bluff per dare un contentino a Messi : L’affare Neymar si arricchisce di un nuovo scenario, quello ipotizzato da Le Parisien. I tentativi del Barcellona per riportare in rosa Neymar sarebbero, secondo quanto scrive il giornale, un bluff. Più un tentativo di compiacere Messi che un reale desiderio di acquistare davvero il calciatore. Sarebbe un bluff anche il viaggio a Parigi previsto per questa settimana. Si tratta solo di un espediente per far credere che si stia negoziando ...

Chiara Ferragni e Ferragosto in barca con la sorella - Fedez - gli amici e Una paella gigante : Ferragosto in famiglia per Chiara Ferragni che dopo aver passato le vacanze a Ibiza con degli amici, si è ricongiunta alla sorella Valentina. Chiara ha mostrato una storia in cui si trova in barca insieme ai suoi amici, a Fedez e il suo bimbo e alla sorellina. Tutti insieme augurano una buona festività ai followers con tanto di paella gigante sotto il naso. Il gruppo di vacanzieri ha infatti deciso di trascorrere la festività estiva in barca, ...

Chiara Ferragni e Ferragosto in barca con la sorella - Fedez - gli amici e Una paella gigante : Ferragosto in famiglia per Chiara Ferragni che dopo aver passato le vacanze a Ibiza con degli amici, si è ricongiunta alla sorella Valentina. Chiara ha mostrato una storia in cui si trova in...

Barca finisce su Una secca : turisti tratti in salvo a Stintino : Paura a Stintino dove alcuni turisti sono stati tratti in salvo in quanto la loro imBarcazione di sette metri era rimasta incagliata in una secca a Cala Reale. L’allarme è giunto alle 11,30 alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari, che immediatamente hanno messo in azione la macchina dei soccorsi. I turisti sull’imBarcazione sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di porto, mentre la Barca è stata disincagliata dai ...

Nave Gregoretti - nessUna decisione : sbarcati i minori a bordo : I migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchAncora una notte ferma in banchina per la Nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana. Ferma alla banchina Nato del porto di Augusta da domenica 28 luglio, l’imbarcazione aveva a bordo 131 migranti. Nel corso della notte scorsa il ...

I benefici di fare Una vacanza in barca in coppia : Perché si sta a stretto contattoSi è "obbligati a parlarsi"Ritrovarsi è più facileSi impara a rispettare i propri spaziLa bellezza dei posti trasmette romanticismoSi ritrova il proprio equilibrioSi disconnetteL’estate è la stagione delle tentazioni, quella in cui si lascia più spesso rispetto al resto dell’anno. Il clima invoglia ad uscire, si ha più energia e le vacanze rappresentano una presa di coscienza del fatto di essere in una ...

De Rossi sbarca in Argentina - inizia Una nuova avventura : folla di tifosi per l’ex Roma [VIDEO] : inizia una nuova importante avventura per il centrocampista Daniele De Rossi, l’ex Roma è sbarcato poco fa in Argentina, l’aereo dell’Alitalia con a bordo il calciatore e la moglie Sarah Felberbaum è arrivato all’aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza in provincia di Buenos Aires alle 6.14, le 11.14 in Italia, è quanto hanno riportato i media locale. Nelle pRossime ore è prevista la firma del contratto con il Boca ...

De Rossi sbarca in Argentina - inizia Una nuova avventura : folla di tifosi per l’ex Roma : inizia una nuova importante avventura per il centrocampista Daniele De Rossi, l’ex Roma è sbarcato poco fa in Argentina, l’aereo dell’Alitalia con a bordo il calciatore e la moglie Sarah Felberbaum è arrivato all’aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza in provincia di Buenos Aires alle 6.14, le 11.14 in Italia, è quanto hanno riportato i media locale. Nelle pRossime ore è prevista la firma del contratto con il Boca ...

Cade nel lago durante Una gita in barca - ritrovato il corpo del velista Claudio Valle : Valle, 65 anni, era disperso da domenica pomeriggio dopo essere caduto nelle acque del lago di Garda a Moniga, in un posto...

Santa Maria di Leuca - incredibile incidente al porto : grande yacht si schianta contro la banchina - distrutta Una barca a vela [VIDEO] : Il porto turistico di Santa Maria di Leuca a marina di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, è stato teatro di un incredibile scontro che ha avuto per protagonista un grande yacht battente bandiera portoghese. Come mostrano le immagini del video che trovate in fondo all’articolo, l’imbarcazione di 40 metri è andata a sbattere contro la banchina, colpendo e distruggendo una barca a vela ormeggiata. Le cause dell’incidente sono ancora da ...