Picchiata e abusata dal compagno per un anno | calci e pugni anche ai gatti per

Fonte : fanpage

(Di martedì 27 agosto 2019) Il calvario della giovane si è concluso solo con l'arresto del suo fidanzato edi 28 anni, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, percosse e maltrattamento di animali.Vessazioni di natura psicologica, percosse, maltrattamenti continui ed infineabusi sessuali. È quanto è stata costretta a subire per oltre ununa ragazza triestina il cui calvario si è concluso solo con l'arresto del suo fidanzato edi 28 anni. La fine dell'incubo per la donna è arrivato quando, a seguito dell'ennesima violenza in casa, la ragazza ha deciso di denunciare l'uomo. L'occasione è stata il ritorno del 28enne nella casa di lei a Trieste. Sottoposto a divieto di dimora del capoluogo friulano, infatti, l'uomo si era introdotto abusivamente in casa sua ed era ...

