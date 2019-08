Novara | uccide il rivale in amore e poi racconta tutto sui social

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) L'esterno della discoteca Aeroplano a Borgo Ticino () nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto è stato luogo di un brutale omicidio commesso da un 23enne che ha tolto la vita a Yoan Leonardi, suo coetaneo ein. La furia dell'omicida, Alberto Pastore, sarebbe stata scatenata da episodi legati a vicissitudini amorose e piccole incomprensioni tra ragazzi che, però, in questo caso, hanno portato a un fatto tanto grave ed alla morte di un giovane uomo di soli 23 anni. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe scoppiata una lite all'esterno del locale di Borgo Ticino che è poi degenerata fino a quando Pastore ha estratto un coltello ed ha colpito ripetutamente Leonardi. Quest'ultimo è stato soccorso dal personale del 118 mentre era ancora in vita ma è deceduto poco dopo. Pastore, invece, è fuggito in auto lungo la statale A26 ma è stato prontamente fermato dai ...

Alien1it : #Novara, Alberto Pastore uccide il migliore amico e posta video su Instagram: «L’ho fatto per amore, non doveva imp… - zazoomblog : Novara uccide 23enne e confessa tutto sui social: Sapete ho fatto una ca...ta - #Novara #uccide #23enne #confessa - stalkingitaly : Novara, Alberto Pastore uccide il migliore amico e posta video su Instagram: «L’ho fatto per amore, non dovev… -