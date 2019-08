Né con Salvini né con padre Spadaro Gli equilibri difficili

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 persone a bordo. Ma manca l’ok di Difesa e Trasporti : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

Ne’ con Salvini ne’ con padre Spadaro. Gli equilibri difficili : Mettiamola dal lato dei cattolici italiani. Dal lato di quella minoranza che mantiene la frequenza della Messa domenicale, che tenta di orientare la vita secondo un senso religioso ricevuto o acquisito, che prova perfino a riferirsi a un quadro essenziale di principi, la cui trasmissione attende dal

Le t-shirt con insulti a Salvini ora finanziano i taxi del mare : Eugenia Fiore In questi giorni impennata di vendite online delle magliette che offendono il ministro dell'Interno. E tutto il ricavato viene devoluto alla Sea watch Mattarella eroe e Salvini idiota. Questo il riassunto del nuovo (ma neanche tanto) business della sinistra per finanziare i taxi del mare. In questi giorni circolano sempre più insistentemente sui social delle t-shirt che ritraggono il capo dello Stato come un idolo ...

Crisi di governo - Salvini : “conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd” : “Bastava che Conte o qualcun altro ci dicessero prima che il Movimento 5 stelle era una costola del Pd, della sinistra. Ne avremmo tratto le conseguenze, senza rancore”. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, è Matteo Salvini. L’incontro coi giornalisti è stato fissato un’ora prima del vertice tra Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Conte poteva dirci in ...

Salvini : "conte bis? Ribaltone all'italiana pronto da tempo" : "Pare che stia nascendo un governo che ha le poltrone come unico collante, lontano dal Paese reale", nato da un "gioco di palazzo" che sarebbe stato "pronto da tempo". Lo dichiara in conferenza stampa al Senato il leader leghista Matteo Salvini, "se poi la discontinuità avesse il volto del presidente del Consiglio, questo è un classico Ribaltone all'italiana". "Se qualcuno sta svendendo la sovranità di questo Paese ...

conte bis - Salvini all’attacco : “I 5 Stelle pronti a governare con quelli di Bibbiano” : Il segretario della Lega Matteo Salvini va all'attacco e mentre Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si accingono a definire gli ultimi dettagli per la formazione di un nuovo governo dichiara: "Siamo pronti alle elezioni. Possono scappare dal voto per un mese o per un anno ma non all’infinito”.Continua a leggere

Governo - ore decisive : domani le consultazioni e Renzi attacca : 'Via Salvini' : domani, martedì 27 agosto, sarà un'altra giornata decisiva per questa crisi di Governo "sotto l'ombrellone". Continuano le trattative tra Pd e M5S, mentre Matteo Salvini, per scongiurare l'ipotesi di un esecutivo giallorosso è pronto addirittura ad offrire la premiership a Luigi Di Maio. E, in queste ore di accordi e strategie è tornato a parlare anche l'ex premier Matteo Renzi. Il senatore fiorentino ha colto l'occasione per effettuare ...

Sondaggi politici : conte scavalca Salvini nel consenso e un suo partito varrebbe l'11% : Giuseppe Conte è indubbiamente il personaggio della politica italiana che, al momento, fa parlare maggiormente di sé. Lo fa involontariamente, perché di fatto è diventato oggetto di una trattativa che potrebbe rappresentare un viatico di fondamentale importanza per il futuro dell'Italia. Il Movimento Cinque Stelle punta ad averlo ancora premier anche in quella che potrebbe essere la nascitura alleanza con il partito Democratico. Una scelta che ...

Giuseppe conte - Repubblica cambia idea : "Antagonista di Salvini". Il tentativo per convincere i lettori : "Il cambiamento di Conte". Repubblica intitola così l'articolo dedicato al premier uscente, lo stesso che fino a qualche mese fa - quando ancora spalleggiava il governo gialloverde - veniva preso di mira dal quotidiano. Peccato però che i tempi cambiano e in fretta, quasi come i giudizi. Ad oggi, co

Crisi di governo : piano Salvini contro il M5S - ecco un retroscena : Crisi di governo: piano Salvini contro il M5S, ecco un retroscena Le trattative tra M5S e PD conseguenti la Crisi di governo gialloverde proseguono, anche se a rilento. La formazione del “governo giallorosso” (così denominato da molti giornalisti e opinionisti) è ancora in bilico: il nome dell’inquilino di palazzo Chigi rimane uno dei principali punti di disaccordo tra Di Maio e Zingaretti. Il capo politico dei 5 Stelle ...

Giorgia Meloni sul dietrofront di Salvini : "Spero lo stia facendo solo per minare l'asse con tra M5s e Pd" : Mentre gli altri partiti si spaccano, tentano inciuci o imbarazzanti retromarce, il suo resta compatto, non cede ad accordi di Palazzo e porta avanti una linea coerente. È la forza della leader di Fratelli d' Italia Giorgia Meloni, che vede crescere i consensi nei sondaggi, e, in una fase in cui alt

Roberto Maroni contro Salvini : "Ha perso consensi perché la sua decisione ha deluso gli italiani" : "Gli italiani sono delusi dalla decisione di Matteo Salvini. Siamo alla Terza Repubblica, ma mi pare di essere tornati alla Prima con i democristiani". Roberto Maroni commenta così il sondaggio di Winpoll, per cui la Lega perde oltre 5 punti percentuali dopo lo strappo con la crisi di governo arriva

Urbano Cairo contro Salvini : 'Fomenta le folle ma governare è tutta un’altra storia' : In un'intervista recente a Il Foglio, l'imprenditore Urbano Cairo, proprietario del Torino Calcio e di La7, ha commentato l'attuale crisi politica, attaccando l'esperienza di governo giallo-verde ed ha parlato delle sue ricette per salvare il paese. Le parole di Cairo "Grillini e leghisti hanno fallito mi pare evidente" Queste le parole di Urbano Cairo nell'intervista a Il Foglio. Valuta molto negativamente il governo di M55 e Lega e non ...

Urbano Cairo : “Salvini bravo ad agitare le folle - ma governare è altro. Di Maio ha promosso inesperti. contratto Lega-M5s irrealistico” : Parla di politica e “scende in campo senza scendere in campo”. Di certo, il giudizio sul governo gialloverde è netto: “Grillini e leghisti hanno fallito, mi pare evidente. Dove pensavano di andare?. Non sono neppure deluso perché solo chi coltiva aspettative può esprimere delusione: io non ne avevo”. Urbano Cairo – presidente della Cairo Communication e di Rcs nonché proprietario di La7, in un’intervista al ...